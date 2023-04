Mách nhỏ mẹo cực kỳ hiệu quả cho những người hay say tàu xe

Chẳng ai muốn đi du lịch mà mang theo bộ mặt ỉu xìu, mệt mỏi, kém tươi tỉnh bởi say xe. Để không còn gặp phải tình trạng này, giữ cho cơ thể tràn đầy năng lượng để thoải mái vui chơi cho những ngày lễ, hãy bỏ túi các mẹo này để có một chuyến du lịch trọn vẹn.

Giữ tinh thần thật thoải mái

Bạn sẽ cảm thấy tình trạng say xe càng tồi tệ hơn nếu luôn cho rằng mình sẽ bị say xe, nhất là khi bạn chưa đi nhưng đã nghĩ đến những cảnh tượng say xe “hãi hùng”. Thay vào đó, bạn cần có sự chuẩn bị thật tốt về tâm lý, đừng nên nghĩ đến việc say xe.

Bạn có thể mang theo một vài món đồ ăn vặt, một chiếc máy nghe nhạc, nói chuyện cùng ai đó, hát một mình hoặc chơi vài món đồ chơi trí tuệ… để làm thú tiêu khiển trên xe, chúng sẽ giúp bạn quên đi cảm giác say xe. Nên nhớ rằng yếu tố tinh thần rất quan trọng vì nếu bạn luôn có tâm lý bi quan, tiêu cực rằng mình sẽ say xe thì cơn say sẽ càng dễ tìm đến bạn hơn.

Uống nước gừng

Nước gừng có thể điều trị buồn nôn, giúp ích cho những người bị say tàu xe. Bạn có thể uống nước gừng trước khi lên xe khoảng 30 phút. Ngoài ra, ngậm kẹo gừng cũng giúp giảm cảm giác buồn nôn dù không hiệu quả bằng nước gừng.

Lá trầu không

Giữ 1-2 lá trầu không trong tay để ngửi trong quá trình đi xe sẽ giúp át đi mùi xăng xe, giảm cảm giác mệt mỏi, nôn nao, buồn nôn.

Trước khi đi tàu xe khoảng 15 phút, bạn có thể dùng 3-4 lá trầu không vò nát đặt vào vùng rốn. Dùng khăn vải khô hoặc gạc đặt lên trên rồi lấy băng dính dán lại. Lá trầu không sẽ giúp làm ấm bụng, giảm cảm giác buồn nôn, chống lại mệt mỏi, say xe.

Chọn ngồi ghế trước và không nhìn ngang

Nếu bạn có “tiền sử” say xe thì tốt nhất nên chọn ghế trước hoặc ngồi ngay cửa sổ nơi thoáng khí. Thêm vào đó, khi đi xe bạn không nên nhìn ngang sang hai bên mà nên nhìn thẳng về phía trước. Tránh ngồi gần những người bị say tàu xe, nghe người khác nói về bệnh say xe hoặc nhìn thấy họ nôn mửa vì điều này cũng có thể làm cho bạn muốn nôn theo. Hãy cố gắng ngủ trên xe vì giấc ngủ sẽ giúp bạn quên đi cảm giác say.

Bạc hà

Bạn có thể dùng bạc hà như một loại thảo mộc có tác dụng trị say xe. Hãy chuẩn bị khoảng 2 lá bạc hà và ăn khi bạn có cảm giác buồn nôn. Kẹo bạc hà cũng mang lại hiệu quả tương tự.

Bánh mì

Bạn có thể ngửi vỏ bánh mì để tránh hít phải khí gas hoặc mùi xe cộ gây buồn nôn. Ngoài ra ăn bánh mì cũng giúp chống say xe hiệu quả. Sau khi ăn bánh mì, tuyến tụy sẽ tiết ra trypsin. Men này trao đổi chất với axit amin trong bánh mì có tác dụng trấn tĩnh thần kinh.

Dầu gió

Khi ngồi trên xe, lấy dầu gió bôi lên huyệt thái dương và huyệt phong trì. Cũng có thể nhỏ 2 giọt dầu gió vào lỗ rốn, sau đó lấy băng che đi là được.

Say tàu xe là cảm giác hình thành khi chuyển động cảm nhận trong tai, chuyển động cảm nhận ở mắt và cảm nhận ở cơ bắp xung đột với nhau. Khi đó, não bộ không thể xử lý tất cả các tín hiệu xung đột này, gây cho cơ thể cảm giác chóng mặt và buồn nôn.

Nếu bạn là người say xe nặng, có thể dùng thuốc chống say để ngăn chặn. Có nhiều loại thuốc chống say tàu xe, hầu hết có tác dụng sau uống 30 phút đến 2 giờ, thời gian kéo dài tác dụng tùy thuốc, từ 4-8 giờ cho đến 3 ngày. Tuy nhiên, chỉ nên dùng theo liều chỉ định, một số thuốc không nên dùng cho trẻ em dưới 12 tuổi.

Đây cũng chỉ là phương pháp tạm thời, nếu bạn muốn ổn định lâu dài thì biện pháp tốt nhất là tập luyện trong một thời gian dài hoặc ngồi tàu, xe liên tục để nâng cao khả năng thích ứng của cơ quan tiền đình đối với vận động không có quy tắc. Ngoài ra, bạn cũng nên thường xuyên rèn luyện thể lực để cải thiện sức khoẻ.

Thùy Dung (t/h)