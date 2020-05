'Mái ấm vòng tay mẹ': Chuyện về 'bà tiên' của những cô gái lầm lỡ

Nhắc đến chị Đặng Thị Bích Trâm (45 tuổi) chủ cơ sở Mái ấm Vòng tay mẹ (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), không ít người nhớ ngay đến hình ảnh một bà tiên giữa đời thực, luôn xuất hiện để giúp đỡ những người mẹ đơn thân và các cặp đôi nghèo. Tất cả những việc chị làm, từ chu cấp chi phí cho các mẹ bầu tại mái ấm tình thương đến sáng tạo ra những bộ đồ cưới 0 đồng đều được chị trích từ tiền bán vé máy bay, tiền lương của chồng và một số ít từ các nhà hảo tâm.



Nhờ sự ủng hộ của chồng con và bạn bè, chị Trâm ngày càng kiên định hơn với công việc mình làm. Chị còn là thành viên chủ yếu trong những chuyến đi từ thiện đến những nơi vùng sâu vùng xa khắp các tỉnh thành, giúp tinh thần tương thân tương ái ngày càng được lan truyền và mở rộng.



Nơi giúp hàng chục cô gái vượt qua thời gian bế tắc nhất trong cuộc đời



Được thành lập hơn 4 năm nay, cơ sở "Mái ấm vòng tay mẹ" đã trở thành nơi nương thân của 24 bà mẹ với 24 hoàn cảnh khác nhau cùng chừng ấy đứa trẻ ra đời. Phần lớn những người mẹ "bất đắc dĩ" này đều đang ở lứa tuổi đi học, tìm đến đây mong được giúp đỡ, để vượt cạn và cũng là vượt qua khoảng thời gian bế tắc nhất trong cuộc đời. Họ đến đây khi muốn trốn tránh gia đình hoặc chẳng còn nơi nào để đến. Tuy nhiên, chẳng cần biết những người này là ai, từ đâu đến, bất cứ mẹ bầu nào tìm đến mái ấm chị Trâm đều dang rộng tay chào đón, hết lòng chăm sóc và quan tâm.

Tại mái ấm, mọi người đều gọi chị với cái tên “bà ngoại Trâm” đầy trìu mến.

Một phút lỡ lầm, những cô gái trẻ mang thai ngoài ý muốn khi công việc chưa có, tuổi còn quá non nớt. Để lo toan cho cả mẹ và con là điều không thể, nhiều người đã tìm cách chạy trốn, né tránh tất cả bao gồm cả gia đình. Thế nhưng, khi đến với “Mái ấm vòng tay mẹ” thì mọi chuyện đã khác. Họ có nơi ăn chốn ở, được chăm sóc tận tình và sinh con trong tình thương yêu. Dù những ngày tháng phía trước còn nhiều chông chênh nhưng ít ra khi đến với cơ sở của chị Trâm, những cô gái này đã bình tâm trở lại. Khi bước vào mái ấm, những tiếng người tự nhiên rộn rã hòa cùng tiếng bập bẹ tập nói của trẻ thơ khiến lòng người dễ chịu đến lạ lùng.



Theo chị Trâm, có những trường hợp đến mái ấm khi mới bầu 3-4 tháng, cũng có những người gần sinh nở mới tới nhờ giúp đỡ. Khi chưa sinh nở, bà bầu phải tự lo ăn uống còn chị Trâm chỉ giúp tiền khám thai, tiền điện nước và thuê nhà. Đến khi sinh con, từ viện phí đến túc trực chăm lo khi "vượt cạn" đều một tay chị Trâm lo hết. Thậm chí, chị vẫn chu cấp từ A-Z cho mẹ con trong những tháng đầu sau sinh, chỉ khi các bé cứng cáp hơn và các mẹ có thể đi làm kiếm tiền trang trải, chị mới dừng chu cấp. Lúc này, những mẹ có con nhỏ trông con cho các mẹ có con lớn đi làm, chị Trâm cũng ở nhà trông cháu giúp.

Tiệm áo cưới 0 đồng của chị Trâm là nơi giúp đỡ những cặp uyên ương có hoàn cảnh khó khăn và những người lao động có thu nhập thấp.



Sinh xong, những ai muốn về với gia đình hay ở riêng thì đi, mẹ nào muốn ở lại thì ở. Những khi trẻ đau ốm hay khó khăn đột xuất, chị Trâm luôn đứng ra lo toan dù phải chi một khoản tiền lớn. Nuôi một đứa con, đứa cháu đã vất vả; chị Trâm còn phả gồng gánh hết đứa này đến đứa khác, an ủi những bà mẹ trẻ đang bị tổn thương tinh thần. Chính sự bận rộn này đã giúp nhiều người tìm lại niềm tin cuộc sống. Những người tìm đến đây không chỉ đơn thuần tìm nơi nương tựa mà còn cần tình yêu thương. Chính vì thế, ở đây mọi người đều gọi chị với cái tên “bà ngoại Trâm” đầy trìu mến.



Là một mẹ mầu tại mái ấm, chị T.H. (33 tuổi) xúc động chia sẻ: “Như bao cô gái khác, ngày đầu đến đây tôi rất tuyệt vọng. May có ngoại Trâm lo lắng, động viên từ lúc mang thai đến khi sinh nở. Gắn bó với ngoại gần 2 năm, tôi tranh thủ làm thêm để phụ giúp mọi người, cùng lúc chăm thêm 3 bé cho các mẹ khác yên tâm đi làm. Đối với tôi, điều may mắn nhất là được gặp ngoại Trâm, được sống dưới mái ấm tình thương này”.



Không chỉ cưu mang những người mẹ đơn thân, chị Trâm còn nắm bắt thông tin để liên hệ với nhà ngoại và người thân của đứa bé. Có những đứa trẻ may mắn được chào đón, được cha mẹ gia đình 2 bên chấp thuận đón về nuôi, nhưng cũng có những bé bị chối bỏ thì “ngoại Trâm” lại tiếp tục nuôi nấng. Nhiều vợ chồng hiếm muộn tìm đến mái ấm để nhận con nuôi, chị Trâm luôn xem xét kỹ lưỡng rồi mới làm các thủ tục pháp lý trước sự chứng nhận của cơ quan chức năng địa phương trước khi đưa các bé về nhà mới. Cũng có nhiều bà mẹ bước ra từ mái ấm trở lại cuộc sống bình thường, có công việc ổn định, hạnh phúc liền quay lại cơ sở giúp đỡ hoặc gửi ít quà bánh là chị đã cảm thấy vô cùng ấm lòng.



Áo cưới miễn phí cho những cặp đôi nghèo



Nằm ở địa chỉ 285 Lương Định Của, TP.Nha Trang (Khánh Hòa), tiệm áo cưới 0 đồng của chị Trâm là nơi giúp đỡ những cặp uyên ương có hoàn cảnh khó khăn và những người lao động có thu nhập thấp. Chị biết, trong ngày trọng đại nhất cuộc đời ai cũng muốn có bộ đồ đẹp khoác lên người; nhưng bởi nhiều lý do khiến các cặp đôi không thể thuê những bộ áo cưới đắt tiền. Đây chính là nguyên nhân khiến chị Trâm thành lập tiệm áo cưới này.

Tiệm áo cưới 0 đồng của chị Trâm.





Ý tưởng này bắt nguồn từ hơn 1 năm trước khi chị Trâm bất ngờ thấy người quen thanh lý tiệm áo cưới. Thấy thế, chị đã “tranh thủ” mua ngay 5 bộ, còn lại là do bạn bè, người thân và các tiệm khác trong thành phố ủng hộ. Đến nay, tiệm của chị Trâm đã có gần 100 bộ áo dài, hơn 20 váy cưới và vest, có bộ được tặng lại có giá lên tới cả chục triệu. Bởi vậy, nhìn những bộ quần áo đủ màu sắc, còn sạch sẽ mới tinh như trong các studio cưới chính hiệu, ít ai ngờ đây là tiệm áo cưới miễn phí dành cho những cặp đôi có hoàn cảnh khó khăn.



Thậm chí trong những trường hợp đặc biệt, tiệm của chị Trâm còn tìm giúp các bạn bê lễ cho đám cưới. Biết đến hành động đẹp của chị, một số tiệm áo cưới trong thành phố đã giúp chị Trâm việc này, ngoài ra còn nhận làm cộng tác viên giúp các cô dâu trang điểm và chụp hình. Những lúc như thế, chị Trâm lại chạy ngược chạy xuôi lựa chọn váy vóc, quần áo, chỉnh sửa trang phục để các cô dâu chú rể có thể trở nên đẹp nhất, lộng lẫy nhất trong hôn lễ. Khi hỏi về ước nguyện của mình, chị Trâm cười hiền, nói rằng chỉ cần các cặp đôi có thể sống bên nhau hạnh phúc tới già, những bà mẹ đơn thân tự tin bước vào đời, không còn ai phải tìm đến tiệm áo cưới 0 đồng hay mái ấm tình thương nữa là chị đã mãn nguyện.

Video: VTV.



Thùy Nguyễn (t/h)