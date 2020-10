"Mãi mãi là bao xa" của Diệp Lạc Vô Tâm chính thức khởi quay vào tháng 11 và hé lộ dàn diễn viên

Tiểu thuyết ngôn tình "Mãi mãi là bao xa" từng trở thành một hiện tượng khiến giới trẻ ráo riết săn lùng. Đây được xem là bộ truyện thành công nhất của Diệp Lạc Vô Tâm trong số rất nhiều tựa sách nổi tiếng của cô. Hình tượng Dương Lam Hàng cũng theo đó mà trở thành mẫu bạn trai lý tưởng của nhiều cô gái.

Rục rịch nhá hàng, hé lộ từ năm 2018 nhưng phải tới gần đây Diệp Lạc Vô Tâm cho biết bộ phim chuyển thể "Mãi Mãi Là Bao Xa" sẽ khởi quay vào ngày 6/11 tới. Bộ webdrama có tên "Khi Tình Yêu Gặp Phải Nhà Khoa Học", được chỉ đạo bởi đạo diễn Đới Tiểu Triết (Thiếu Nữ Toàn Phong 2, Thời Đại Niên Thiếu Của Chúng Ta) và chắp bút bởi biên kịch Tần Phi (Gia Đình Thục Nữ, Xin Hãy Yêu Em).

Poster phim

Lưu Dĩ Hào cùng Châu Vũ Đồng - t heo thông tin mà đoàn phim cung cấp cho tác giả Diệp Lạc Vô Tâm - sẽ thủ vai nam nữ chính Dương Lam Hàng và Bạch Lăng Lăng. Tuy nhiên sau này có gì thay đổi nữa hay không cũng chưa thể chắc chắn vì bộ phim mới chỉ ở giai đoạn đầu sản xuất.

Vai giáo sư Dương vào tay Lưu Chí Hào

Nam chính Lưu Dĩ Hào khiến khán giả yêu phim có chút lo lắng vì sợ rằng nam diễn viên sẽ không lột tả hết được khí chất của vị giáo sư Dương. Theo như mô tả trong nguyên tác của Diệp Lạc Vô Tâm thì Dương Lam Hàng là một người đàn ông thâm trầm, thông minh nhưng đồng thời cũng có nét quyến rũ rất riêng. Câu chuyện phim chuyển thể bị so sánh với nguyên tác truyện đã trở thành một chủ đề diễn ra thường xuyên "như cơm bữa" khiến tác giả Diệp Lạc Vô Tâm cũng không khỏi lo lắng.

Châu Vũ Đồng vào vai Bạch Lăng Lăng

Châu Vũ Đồng là một nữ diễn viên mới hoạt động từ năm 2013 và cũng từng tham gia nhiều dự án phim lớn. Trong năm 2020, Châu Vũ Đồng đã tham gia 2 bộ phim và có thể vai nữ chính trong "Mãi mãi là bao xa" sẽ trở thành dấu son sáng chói trong sự nghiệp diễn xuất của nữ diễn viên.

Tuy nhiên, theo thông tin giới thiệu từ đoàn phim, nhân vật Dương Lam Hàng có sự thay đổi cực lớn, từ người đàn ông 30 tuổi chững chạc trở thành… cậu thiếu niên 19 tuổi. Không rõ những nhân vật khác và các tình tiết trong phim có bị xáo trộn nhiều so với nguyên tác không, nhưng các fan của Diệp Lạc Vô Tâm chắc hẳn vẫn đang hồi hộp chờ đợi bộ phim này ra mắt trong một ngày không xa.

