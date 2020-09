Mai Phương Thúy bất ngờ đăng ảnh nhập viện cấp cứu khiến fan lo sốt vó

Sáng ngày 29/9, Mai Phương Thúy bất ngờ đăng tải lên trang facebook cá nhân của mình hình ảnh đang nằm viện với cánh tay cắm đầy dây và ống y tế. Ngay lập tức, hình ảnh này đã thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng, khiến fan của nàng hậu không khỏi lo lắng.





Mai Phương Thúy bất ngờ đăng ảnh nhập viện

Kèm theo hình ảnh đăng tải, Mai Phương Thúy viết: "Người con gái quá đen! Nhập viện giờ hết thuốc không biết gọi y tá thế nào. Không ngủ được từ chủ nhật, vào đây xin thuốc an thần mà thuốc không có tác dụng sao?".



Từ dòng trạng thái này, nhiều người suy đoán có thể Mai Phương Thúy nhập viện là do suy nhược cơ thể, kiệt sức sau thời gian dài bị mất ngủ. Dẫu biết cô có lịch trình vô cùng bận rộn nhưng các fan đều hi vọng, người đẹp có thể sắp xếp thời gian hợp lý, chú trọng hơn vào việc nghỉ ngơi và bảo vệ Từ dòng trạng thái này, nhiều người suy đoán có thể Mai Phương Thúy nhập viện là do suy nhược cơ thể, kiệt sức sau thời gian dài bị mất ngủ. Dẫu biết cô có lịch trình vô cùng bận rộn nhưng các fan đều hi vọng, người đẹp có thể sắp xếp thời gian hợp lý, chú trọng hơn vào việc nghỉ ngơi và bảo vệ Sức Khỏe của mình.

Năm ngoái cô cũng phải cấp cứu vì đau dạ dày



Dưới phần bình luận, nhiều người hâm mộ và bạn bè đã để lại những lời thăm hỏi, nhắn nhủ tới Mai Phương Thúy: "Sao vậy em?", "Mau khoẻ e nhé!", "Người em gái mới vài tiếng trước đây còn mải miết livestream một trò chơi có nhiều người tham gia nhất từ trc tới nay mà giờ này đã lại ở đây rồi. Cố gắng lên người em gái",...

C ác fan đều hi vọng, người đẹp có thể sắp xếp thời gian hợp lý, chú trọng hơn vào việc nghỉ ngơi và bảo vệ sức khỏe



Mới năm ngoái, Mai Phương Thúy cũng khiến nhiều người lo sốt vó khi đăng ảnh nhập viện cấp cứu do kiệt sức và đau Mới năm ngoái, Mai Phương Thúy cũng khiến nhiều người lo sốt vó khi đăng ảnh nhập viện cấp cứu do kiệt sức và đau dạ dày . Có vẻ như, lịch làm việc quá dày đặc đã khiến sức khỏe của nàng hậu rơi vào tình trạng bất ổn, thường xuyên bị suy nhược cơ thể.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ