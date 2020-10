Sai lầm vì make up khi tập thể dục khiến lỗ da lão hóa nhanh, mọc mụn chi chít

Trang điểm vốn đã không tốt cho da nhưng make up khi tập thể dục còn gây hại nhiều hơn, làm tăng gấp đôi tốc độ lão hóa da. Nhiều chị em quan niệm phụ nữ cần đẹp mọi lúc mọi nơi, ngay cả khi mồ hôi mướt mải do tập thể dục , vận động mạnh. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia đây là thói quen gây hại cho da cần bỏ ngay.



Khi tập thể dục, mồ hôi tiết ra nhiều, tuyến bã nhờn hoạt động mạnh. Thực tế đây là thời gian da cần thông thoáng, nếu bạn make up các lớp mỹ phẩm sẽ gây hại cho da.



Thứ nhất, khi tập luyện làm ra hồ môi khiến các lớp trang điểm bị trôi mờ, gây mất thẩm mỹ. Đó là chưa kể trong quá trình tập luyện mỹ phẩm có thể trôi vào mắt, gây viêm kết mạc hoặc nhiễm trùng do tác động khi lau chùi.



Chính vì mỹ phẩm có thể bị trôi khi ra mồ hôi nên nhiều người càng chọn các loại mỹ phẩm có khả năng bám chặt, không phai mà không biết điều này còn khiến da bị lão hóa, giãn nở lỗ chân lông và tạo điều kiện hình thành mụn.



Chăm sóc da khi tập thể dục



ThS.BS Lê Thảo Hiền, khoa Thẩm mỹ da, Bệnh viện Da liễu (TP.HCM), tại các phòng tập thể dục, vi khuẩn thường phát triển mạnh nên chỉ một động tác nhỏ như lau mồ hôi cũng không tốt cho da. Do đó, bác sĩ lưu ý chị em cần làm sạch da trước và sau khi tập luyện.



Còn theo TS.BS Lê Thái Vân Thanh, nếu phải tập luyện ngoài trời, mọi người nên chú ý chống nắng cho da. Thực tế kem chống nắng vẫn có nguy cơ gây bít tắc lỗ chân lông, đặc biệt các loại không thấm nước, không trôi. Chị em có thể thay thế bằng các sản phẩm mỏng nhẹ, hoặc viên uống chống nắng vừa có khả năng chống lại tia UV lẫn chống lão hóa.



Khi tập luyện bị đổ mồ hôi nhiều, bạn nên dùng khăn mềm mịn để thấm nhẹ nhàng vào da, không lau mạnh. Không dùng khăn lạnh, khăn ướt lau mồ hôi vì chúng chứa cồn có thể gây khô da.

Your browser does not support HTML5 video.

Trào lưu make up giống BlackPink