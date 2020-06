Thánh tạo trend có khác, chưa comeback BlackPink đã khiến chị em `đua đòi` theo thần tượng

Trong những ngày qua, để dọn đường cho ca khúc comeback sau một thời gian dài vắng bóng "How You Like That", BlackPink liên tục hé lộ ngoại hình bắt mắt qua loạt teaser ảnh và clip. Quả không hổ danh là thánh tạo trend, dân tình cứ đứng ngồi không yên trước tạo hình mới mẻ của 4 nàng thần tượng xinh đẹp. Bên cạnh kiểu nhuộm nửa đầu trendy của Jennie, ngay cả lối makeup và làm nail của các nàng idol cũng đang trở thành xu hướng được hội sành điệu nhốn nháo đu theo.

Dạo quanh các trang mạng xã hội hay blog cá nhân của các blogger và tiệm làm đẹp , bạn có thể dễ dàng thấy dân tình đang đua nhau học theo cách makeup, làm nail của các nàng "Hắc Hường". Nói riềng phần makeup thì chị em đang mê mệt kiểu makeup màu hồng đào, mắt eyeliner sắc sảo như Jennie. Bên cạnh đó, kiểu makeup bọng mắt dạng đôi cánh màu hồng của Jennie cũng đang khiến cư dân mạng phát sốt dù khá cầu kỳ.

Không chỉ makeup, ngay cả kiểu nail của 4 mẩu BlackPink cũng khiến chị em "điên đảo". Mỗi teaser các cô nàng lại khiến giới làm đẹp rần rần với một kiểu nail khác nhau, từ cầu kỳ sang chảnh đến đơn giản, thanh lịch.

Đúng là không thể coi thường khả năng tạo trend của BlackPink được, chưa chính thức ra sản phẩm mà đã khiến dân tính đứng ngồi không yên, đu trend rần rần thế này. Không chỉ hot trên mạng xã hội Hàn Quốc , ngay cả giới sành điệu ở Việt Nam và nhiều nước khác trên thế giới cũng vô cùng háo hức, nhanh chóng thử những kiểu makeup và nails sang chảnh của BlackPink.

Theo Linh Chi/SKCĐ