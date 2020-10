Lily Collins hướng dẫn makeup che vết nám để đẹp yêu kiều quyến rũ như trong phim Emily in Paris

Lily Collins khoe mặt mộc và hướng dẫn các fans Ngày 15/10 vừa qua, Vogue đăng tải clipkhoe mặt mộc và hướng dẫn các fans cách trang điểm trẻ trung, quyến rũ như nữ chính phim Emily in Paris.

Lily Collins vào vai nữ chính phim Emily in Paris

Người đẹp sinh năm 1989 không ngần ngại khoe làn da đã bắt đầu xuất hiện các dấu hiệu lão hóa như nám và tàn nhang. Dù vậy cô vẫn khiến các fans xuýt xoa vì làn da vẫn căng bóng và không hề có mụn.



Người hâm mộ nhận xét các đốm nâu trên gò má người đẹp 31 tuổi chỉ càng làm tôn lên vẻ đẹp giống như một cô gái ở kinh đô thời trang thực thụ.

Làn da mộc xuất hiện nhiều dấu hiệu lão hóa



Không thể phủ nhận mặt mộc với nhiều tàn nhang khiến Lily trông già hơn nhiều so với nhân vật Emily trên phim. Bí quyết nằm ở cách trang điểm che bớt các dấu hiệu lão hóa mà vẫn giữ được sự mộc mạc, duyên dáng.



Dưới clip của người đẹp, các fans thốt lên: "Cách trang điểm trong phim đã giúp cô ấy che hết dấu hiệu lão hóa", "Lily tự tin cho khán giả thấy vẻ mộc mạc tự nhiên nhất và không hề xấu hổ"... Nhiều fans còn ngưỡng mộ nữ diễn viên vì luôn giữ được nhan sắc chân thật, ít son phấn.

Video hướng dẫn trang điểm của Lily Collins



Sau khi khoe mặt mộc, Lily Collins bắt đầu hướng dẫn mọi người cách trang điểm để có vẻ quyến rũ như con gái Pháp. Nữ diễn viên cho rằng các điểm nhấn trong lối make up mà phụ nữ Pháp rất quan tâm đó là đôi môi đỏ đậm, mắt mèo tinh tế, làn da trắng mịn.

Lily tâm sự đã dành 4 tháng quay ở Paris, Pháp. Điều làm cô ấn tượng nhất là các cô gái Pháp hầu như không trang điểm. Họ tự tin để lộ làn da thật. Nữ diễn viên cho biết kinh nghiệm make up của cô đó là, càng ít bôi nhiều thứ lên mặt, bạn sẽ càng ít có sai sót trong suốt cả ngày.

Vai Eamily được tạo hình đẹp yêu kiều



Người đẹp luôn thực hiện chuẩn chỉ 3 bước dưỡng da trước khi trang điểm mỗi sáng. Thứ nhất là rửa mặt sạch, thứ hai là bôi nước hoa hồng và thứ ba là son dưỡng môi.

Vì mang làn da nhạy cảm, cô thường mua sản phẩm dưỡng ở hiệu thuốc. Cô ưu tiên dùng kem nền mỏng nhẹ bằng cách trộn một giọt kem nền với 2 giọt serum cung cấp axit hyaluronic và Vitamin C



Đầu tiên, cô dùng ngón trỏ thoa hỗn hợp lên trán, cằm và 2 bên má bằng ngón trỏ. Sau đó, dùng đến miếng bọt biển để tán đều rồi hoàn thiện bước tạo khối và đánh má hồng.

Trong số các bước trang điểm, Lily thích nhất là tạo khối lông mày. "Tôi thường vuốt phấn highlight qua mí mắt và dưới chân mày, sau đó dùng cọ chải ngược phần lông. Nếu muốn trông quyến rũ, làm mi cong là việc cần thiết", Lily hướng dẫn.

Gu thời trang sành điệu



Bên cạnh trang điểm, Lily Collins nhấn mạnh phụ nữ Pháp thường chú trọng mùi hương. Bởi vậy, bạn đừng quên xịt một chút nước hoa lên cổ và cổ tay trước khi ra khỏi nhà.



Cách đây không lâu, nữ diễn viên tiết lộ về chai nước hoa mà cô yêu thích phù hợp với chị em mê mẩn style sang chảnh tinh tế kiểu Pháp. Đó là loại nước hoa Lancome La Vie Est Belle lừng danh.



Nữ diễn viên chia sẻ với tạp chí Vogue: "Khi xịt chai nước hoa này lại gợi cảm giác cho tôi như đang quay về quãng thời gian hồi còn đóng phim. Hương thơm của nó hòa quyện giữa hương vani và hương hoa diên vĩ ngọt ngào, tươi mắt mang tới cảm giác rất hạnh phúc".



Thêm một ưu điểm nữa là mùi hương này lưu giữ khá lâu, vẹn nguyên suốt cả ngày dài, nên rất phù hợp trong những ngày bận rộn.

Theo hà Ly/SKCĐ