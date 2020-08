Ngày lễ Vu lan ngoài cúng ông bà tổ tiên tại nhà, nhiều người còn tham gia các khóa Lễ Vu lan tại chùa. Khi tham gia lễ cúng Vu lan tại chùa cần chuẩn bị những gì và nên tránh những điều gì?



Theo Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chuẩn bị mâm cao cỗ đầy lễ mặn để cúng Vu lan hay Rằm tháng 7 là không nên.

Mâm lễ chay cúng Vu Lan tại chùa chỉ cần hương, hoa, quả, xôi, oản...

Bởi lẽ dưới con mắt và giáo lý của nhà Phật, điều này vô tình khiến ông bà tổ tiên và người đã khuất phải gánh chịu thêm tội lỗi. Khi còn sống, ông bà tổ tiên đã gây ra tội khi sát sinh để làm lễ mặn nên khi thác đi, con cháu lại tiếp tục sát sinh để cúng lễ khiến cái tội của người đã chết càng nặng hơn.



Để làm lễ mặn to tức "4 bát, 6 đĩa" đồng nghĩa với 10 món có nghĩa là phải sát sinh nhiều con vật. Điều này chẳng khác nào khiến tổ tiên đã khuất phải gánh chịu thêm tội. Do đó trong giáo lý nhà Phật khuyên răn chỉ nên cúng Vu lan bằng cỗ chay.



Mâm lễ chay cúng Vu lan tại chùa đầy đủ nhất



Mâm cỗ chay cúng Vu lan tại nhà vẫn cần đầy đủ 5-7 món để thắp hương ông bà tổ tiên thì mâm lễ chay cúng Vu lan tại chùa lại càng đơn giản hơn.



Các phật tử sắm lễ chay gồm: hương, hoa tươi, các loại quả chín (nên có từ 3-5 loại quả), oản đường, xôi trắng, chè (xôi chè hoặc bánh trôi bánh chay đều được)… Đây đều là các lễ vật rất dễ mua, chuẩn bị sẵn mà giá thành lại rẻ.



Mùa Vua lan phổ biến các loại hoa tươi như hoa sen, hoa huệ, hoa mẫu đơn hay các loại hoa có vào quanh năm như hoa hồng, hoa cúc… Quả chín dâng lễ Phật nên chọn chuối, thanh long, bưởi, táo, đu đủ, các loại quả có theo mùa nên có quả thị, quả na, nhãn, hồng xiêm... Lưu ý khi sửa soạn mâm lễ không để tiền thật lẫn tiền âm phủ lên ban thờ hay mâm lễ.



Hướng dẫn dâng lễ cúng Vu lan tại chùa



Theo các sư thầy, các Phật tử nên cúng lễ Vu lan tại chùa trước rồi mới cúng ở nhà. Phật tử có thể chọn cúng Vu lan tại các chùa gần nhà hoặc bất cứ ngôi chùa nào bạn muốn.



Thông thường, các con nhang đệ tử thường tham gia khóa lễ Vu lan định kỳ hàng năm. Nhiều ngôi chùa thường tổ chức các khóa lễ Vu Lan vào ngay từ ngày chủ nhật đầu tiên của tháng 7 âm lịch cho tới trước Rằm tháng 7.

Một khóa lễ Vu lan tại chùa vào dịp tháng 7 âm lịch hàng năm

Nhiều nơi thì tổ chức các khoa lễ sớm từ đầu mùa hè tháng 3 - tháng 4 âm lịch để tụng kinh thỉnh các cụ tổ tiên, ông bà cha mẹ về chùa. Sau đó, đến đầu tháng 7 âm lịch (mùa Vu lan) thì nhà chùa lại tổ chức khóa lễ tụng kinh để mời các cụ tổ tiên ông bà cha mẹ trở về "nhà".



Theo cách hiểu khác, khóa lễ này là để tụng kinh cầu siêu cho ông bà tổ tiên được siêu thoát, cầu an cho các vong hồn, phù hộ độ trì cho con cháu đưởng hưởng âm phúc.



Thứ tự thông thường khi cúng Vu lan tại chùa như sau:

Đến chùa nơi bạn thường xuyên cúng lễ để xin bản đăng ký phả độ gia tiên. Tại bản này điền đầy đủ thông tin như nhà chùa yêu cầu bao gồm: họ và tên vong (bên nội, bên ngoại), ngày mất và nơi an táng. Tốt nhất nên photo một bản gửi cho nhà chùa để nhà chùa viết sớ hàng năm, một bản lưu tại nhà.



Theo lịch của nhà chùa, bạn tới dự khóa lễ tụng kinh Vu Lan. Trong quá trình tham dự khóa lễ nhớ sửa soạn mâm cúng và làm theo hướng dẫn của nhà chùa. Trước khi vào lễ chùa mỗi người chọn một bông hồng thể hiện lòng hiếu nghĩa cài lên ngực áo.



Kết thúc khóa lễ, nhà chùa đọc tên số thứ tự của người đại diện gia đình lên nhận sớ cùng một lễ vàng hương.

