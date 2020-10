MAMAMOO "một mình một sân" comeback vào đầu tháng 11, thị trường kpop nửa cuối năm sôi động bất ngờ

RBW Entertainment tiết lộ rằng nhóm sẽ chính thức trở lại vào mùa thu năm nay: "MAMAMOO sẽ trở lại vào ngày 3 tháng 11 với mini album mới ‘Travel’. Lần trở lại này sẽ là lần phát hành album vật lý đầu tiên của họ với cả bốn thành viên trong năm nay. Các cô gái đã nỗ lực rất nhiều cho album này để thể hiện phong cách riêng của mình, vì vậy hãy thể hiện sự quan tâm đến album mới của họ."

Twitter chính thức của MAMAMOO chia sẻ thông tin về mini album mới

Ngoài thông tin ngắn gọn về việc comeback thì hiện thông tin về mini album "Travel" của MAMAMOO vẫn còn là một ẩn số. Các fan chỉ có thể "hóng dài cổ" từng ngày cho tới khi RBW tiếp tục tung ra những tin tức mới nhất về 4 cô nàng tài năng. Single mới đây của nhóm "Wanna be myself" không tạo được nhiều tiếng vang khi đụng độ nhiều tên tuổi lớn nên việc nhóm ra mini album vào tháng 11 là hoàn toàn nên làm.

Vậy là đã 1 năm kể từ lần cuối MAMAMOO comeback vào tháng 11 năm 2019 với full Album thứ 2 "REALITY IN BLACK". Album này bao gồm 11 bài hát, và đĩa đơn chính thức là "HIP" cũng như bài hát Queen Dom "Destiny". Album "REALITY IN BLACK" cũng xuất sắc đứng đầu BXH Billboard World Album Chart. Đây là full album thứ hai của nhóm đứng đầu BXH này.

4 cô nàng được mong đợi sẽ phá đổ thêm nhiều kỉ lục

Năm 2020 có thể coi là 1 năm "tan đàn xẻ nghé" của MAMAMOO khi 3 thành viên là Moonbyul, Solar và Hwasa lần lượt tách ra với những dự án solo. Ngày 14 tháng 2 năm 2020 là ngày trở lại của Moonbyul với album thứ 2 là "DARK SIDE OF THE MOON" với bài hát chủ đề là "Eclipse"

Với thành công của lần trở lại này đã thiết lập một số thành tích cho Moonbyul với tư cách là nghệ sĩ solo với loạt thành tích khủng đáng được ghi nhận. Tính đến ngày 17/2 thì album này đã bán được hơn 61.8k bản, xếp thứ #14 bảng xếp hạng Billboard Worldwide Digital Chart.

Ngày 23 tháng 4 năm 2020 là ngày thành viên Solar trở lại với tư cách nghệ sĩ solo với single, là thành viên cuối cùng trong nhóm ra mắt với tư cách này. Trước đó các teaser giới thiệu MV cũng đã đạt lượt xem rất cao, chứng tỏ độ quan tâm của công chúng với Solar nói riêng và MAMAMOO nói chung.

3 dự án gây được tiếng vang của 3 "mẩu" nhà MAMAMOO

Thành tích Solar cũng không kém cạnh khi đạt #1 lượng album bán ra ngày đầu đối với nghệ sĩ solo nữ với 62.807 bản vượt qua "Dark side of the moon" của Moonbyul. Ca khúc hiện đã giành được cup đầu tiên trên "The Show".

Việc xuất hiện trên bảng xếp hạng nói trên của Billboard đã giúp MAMAMOO trở thành nhóm nhạc nữ Kpop đầu tiên có tất cả các thành viên ghi danh tại đây với vai trò là nghệ sĩ solo (không tính góp giọng hay song ca), bên cạnh đó Solar còn là nữ nghệ sĩ debut solo giành được cúp trên show âm nhạc với thời gian ngắn nhất trong lịch sử Kpop là 5 ngày. Sau khi debut với bài hát Twit thì em út nhà Mamamoo là Hwasa đã comeback với bài hát chủ đề cùng tên với album Maria vào ngày 26/6.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ