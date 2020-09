Phát hiện chồng vào nhà nghỉ với nhân tình, vợ không cần đánh ghen vẫn khiến cả 2 sợ xanh mặt

Tôi được mọi người nhận xét là người lành tính, không tính to tiếng hơn thua với ai. Tuy nhiên, trong tình yêu và hôn nhân, tôi có một phương châm sống rất rõ ràng: Không chấp nhận bị phản bội. Nếu đối phương lừa dối, tôi sẽ có biện pháp riêng của mình và khó lòng tha thứ.

Dù là thế, tôi vẫn hi vọng cuộc sống vợ chồng tôi sẽ không bao giờ có chỗ cho kẻ thứ 3 xen vào. Từ khi kết hôn, tôi luôn hết lòng vun vén, sống biết trước biết sau và chăm sóc chồng con hết mực. Tôi chưa bao giờ ngờ đến, có một ngày chồng lại có mối quan hệ ngoài luồng.

Tôi làm kế toán cho một công ty tư, lương lậu cũng tạm ổn. Còn chồng, anh mở cửa hàng kinh doanh nho nhỏ cách nhà 5 cây số. Công việc thuận lợi, làm ăn phát đạt khiến chồng tôi ngày càng phải giao thiệp bên ngoài nhiều hơn. Anh chú trọng ngoại hình, ăn mặc, trông cũng lịch lãm và phong độ hơn trước rất nhiều. Thi thoảng đi sớm về khuya, anh luôn lấy lý do công việc. Thấy chồng quan tâm vợ con, tôi cũng không nghi ngờ gì.

Một lần sinh nhật chồng, vì muốn tạo bất ngờ cho anh nên tôi gửi con sang ông bà nội, phi xe đến cửa hàng dự tính tặng quà rồi rủ anh đi ăn. Không ngờ, chưa kịp gọi tôi đã thấy chồng vội vàng nghe điện thoại ai đó và đi ra ngoài. Lặng lẽ đi theo, tôi bất ngờ khi nơi chồng đến lại là... nhà nghỉ.

Trước cửa nhà nghỉ, chờ đợi anh là một cô gái trẻ trung xinh đẹp. Vừa thấy chồng tôi đến, cô gái chạy đến ôm ấp tình tứ rồi cả 2 nắm tay nhau đi vào trong. Tôi sốc, hốt hoảng vô cùng. Tuy nhiên tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Ngoại tình bây giờ không phải là hiếm, nhất là khi chồng tôi vừa có tiền có hình thức như thế. Tuy nhiên, tôi không thể chấp nhận có kẻ xen vào hạnh phúc gia đình mình.

Suy nghĩ một lạt, tôi gọi điện cho mấy ông anh ở phòng tập gym đến giúp. Nghe chuyện của tôi, mấy ông liền đồng ý ngay, dán mấy hình rồng phượng trên tay, mặc đồ full đen đóng giả dân anh chị đòi nợ thuê đứng đợi ngoài nhà nghỉ.

Vừa thấy chồng tôi ôm ấp nhân tình đi ra, mấy ông anh phi đến đấm cho vài cái, sau đó túm cổ áo lên thét: "Nợ bọn tao mấy tỷ mà còn có nhã hứng đi gái gú à? Định khi nào mới trả đây, muốn gán một cánh tay hay em bồ xinh đẹp này trả nợ dần không?"

Nghe xong, cô ả hốt hoảng xin tha, không ngừng vái lạy rồi bỏ chạy nhanh như một cơn gió. Chồng tôi chỉ biết ấp úng 'Các anh nhầm rồi' nhưng vẫn bị ăn đấm mấy phát tím cả mắt. Lúc này, mấy ông anh mới chịu bỏ tay, quát: "Nhầm nhọt gì ở đây, con kia là bồ nhí của đại ca tao, khôn hồn đừng có mà động vào..." rồi lừ lừ bỏ đi.

Tối hôm ấy trở về, thấy chồng thâm tím mặt mày tôi không nói không rằng, cũng chẳng quan tâm. Có vẻ sợ hãi, từ hôm đó chồng không dám đi sớm về muộn, luôn ăn cơm ở nhà với vợ con. Tôi không chắc chuyện này có kết quả bao lâu, nếu như chồng tái phạm không biết tôi có thể tha thứ được không nữa.

