Màn `lột xác` ngoạn mục của chị đại Seo Ye Ji: Xinh đẹp từ tấm bé, nhan sắc trẻ mãi không già

Nữ diễn viên Seo Ye Ji là cái tên hot nhất mùa hè năm nay bởi thần thái "chị đại" không lẫn đi đâu được kể từ bộ phim "It's okay not be okay". Không chỉ có gương mặt đúng chuẩn nét đẹp mọi cô gái châu Á mơ ước, Seo Ye Ji còn có gu thời trang cực hút mắt.

Fan không khỏi tự hỏi con đường đưa Seo Ye Ji tới vị trí Ngôi Sao như hiện nay sẽ ra sao? Cô ấy có thể đã có một con đường khác thường, nhưng khi bạn nhìn vào quá trình phát triển đầy đủ của cô ấy từ thời thơ ấu cho đến nay, bạn sẽ chắc chắn rằng cô ấy đã được định sẵn để trở thành một diễn viên hoàn hảo.

Thời thơ ấu

Seo Ye Ji sinh ngày 6 tháng 4 năm 1990 tại Seoul, Hàn Quốc. Không có nhiều thông tin về thời thơ ấu của cô ấy, nhưng chắn hẳn là một cô bé đáng yêu từ những ngày đầu tiên. Xem xét diễn xuất đáng kinh ngạc của Ye Ji, bạn có thể nghĩ rằng cô ấy đã theo đuổi ước mơ diễn viên từ khi còn nhỏ. Tuy nhiên, cô ấy thực sự có một hành trình lớn lên tương đối "bình thường" và không có dấu hiệu nào của một ngôi sao tương lai.

Seo Ye Ji ngày thơ ấu với đôi mắt sáng và tròn theo cô đến tận hôm nay.

Cô theo học trường cấp 2 Youngwon và sau đó học tại trường trung học Youngshin.

Thời niên thiếu

Trong khi chất giọng trầm ấm độc đáo của Seo Ye Ji đã trở thành xu hướng trên mạng xã hội gần đây, Ye Ji từng tiết lộ rằng cô ấy thực sự đã từng rất tự ti về điều đó khi còn nhỏ. Tuy nhiên, thay vì để điều đó cản trở mình, cô quyết định biến "khuyết điểm" ấy thành một lợi thế cho bản thân. Sau khi nhận ra chất giọng của mình nghe rất tuyệt khi nói tiếng Tây Ban Nha, cô ấy đã quyết định thu xếp cuộc sống của mình ở Hàn Quốc và chuyển đến Tây Ban Nha sống.

Seo Ye Ji khi còn học cấp 2.

Seo Ye Ji đã ngay lập tức yêu mến cuộc sống, con người nơi đây và chia sẻ rằng đây là một trong những bước ngoặt cuộc đời cô trân trọng nhất. Seo Ye Ji có thể nói thành thạo tiếng Tây Ban Nha, điều mà cô ấy đã thể hiện khá nhiều lần trong các cuộc phỏng vấn, chương trình tạp kỹ và phim truyền hình.

Seo Ye Ji khi học cấp 3 trước khi bắt đầu cuộc sống mới tại Tây Ban Nha.

Seo Ye Ji đăng ký học ngành báo chí tại Đại học Complutense ở Madrid, một trong những cơ sở giáo dục lâu đời nhất và lớn nhất trên thế giới. Ye Ji ở độ tuổi 20 đã quyết tâm trở thành một người biên tập viên truyền hình — một công việc rất có uy tín ở Hàn Quốc. Tuy nhiên, như tất cả chúng ta đều biết bây giờ, cô ấy đã được định sẵn cho nghiệp diễn viên.

Ở độ tuổi 20

Xinh đẹp và quyến rũ, không mất nhiều thời gian để Seo Ye Ji được công ty quản lý Made in Chan săn đón. Vì chưa bao giờ có ý định trở thành diễn viên nên cô ấy đã thực sự từ chối công ty vài lần. Nhưng rất may, vị giám đốc điều hành đã thuyết phục được cô thử sức với ngã rẽ đầy tiềm năng này.

Mặt mộc không tì vết của Seo Ye Ji khi ở độ tuổi đẹp nhất cuộc đời.

Ye Ji quyết định sẽ không phải vấn đề gì quá nghiêm trọng nếu thử thách bản thân với lớp đào tạo diễn xuất khi cô ấy quay trở lại Hàn Quốc, vì vậy cô ấy đã nhận lời. Và, như một điều may mắn, cuối cùng cô ấy đã cảm thấy thích thú với nó đến nỗi cô ấy quyết định trở thành một diễn viên tương lai.

Ở tuổi 24

Sau 4 năm theo đuổi nghiệp diễn xuất, Seo Ye Ji ra mắt màn ảnh Hàn Quốc vào năm 2013 trong chương trình hài kịch tình huống của đài tVn mang tên "Potato Star" vào năm 2013. Vào thời điểm đó, cô đã 24 tuổi (theo tuổi Hàn Quốc). Mặc dù đó là một khởi đầu tương đối muộn đối với nhiều nữ diễn viên, nhưng điều ấy không ngăn được Ye Ji tài năng có những bước thăng tiến trong sự nghiệp một cách dễ dàng.

Seo Ye Ji gây ấn tượng mạnh với vai trò trong chương trình Potato Star.

Cũng trong năm 24 tuổi, Seo Ye Ji tham gia một phim ngắn mang tên "Love". Sau đó, cô đã có cơ hội thử sức với tư cách là người mẫu quảng cáo cho thương hiệu đồng phục học sinh Ivy Club cùng nhóm nhạc thần tượng EXO kết hợp cùng Bộ An ninh và Hành chính Công cộng Hàn Quốc.

Seo Ye Ji sánh đôi bên Chanyeol (EXO).

Ở tuổi 25

Bước sang tuổi 25, Seo Ye Ji bắt đầu thu hút nhiều sự chú ý hơn khi cô đóng cặp trong một quảng cáo cho thương hiệu mỹ phẩm The Saem cùng với tiền bối G-Dragon. Sau đó cô tiếp tục quay lại với diễn xuất cùng một vai trong bộ phim của đài MBC mang tên "Gabon".

GD và Ye Ji trong quảng cáo của the Saem.

Cô tiếp tục "bén duyên" với nhà đài MBC trong bộ phim "Diary of a Night Watchman" với vai nữ chính. Bộ phim đã mang về cho cô đề cử Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất tại Lễ trao giải MBC Drama lần thứ 33.

Tạo hình của Seo Ye Ji trong 2 bộ phim Gabon và Diary of a Night Watchman.





Ở tuổi 26

Seo Ye Ji 26 tuổi vẫn miệt mà với nghiệp diễn cùng hàng loạt bộ phim như "Super Daddy Yeol", "Last", "Circle of Atonement", "The Throne"... nhưng chưa thực sự tạo được dấu ấn đặc biệt để có thể leo lên đỉnh cao cùng loạt diễn viên hạng A khác.

Seo Ye Ji tiếp tục nhận vô số vai diễn khi ở ngưỡng 26 tuổi.

Cô thậm chí còn xuất hiện trong một video âm nhạc “Let’s Not Fall In Love” của BIGBANG mà phải tới khi nổi danh cùng "It's okay not be okay" fan mới nhận ra idol của mình đã từng 2 lần sánh vai bên G-Dragon.

Seo Ye Ji rất "có duyên" với tiền bối GD khi 2 lần xuất hiện cùng anh trong các dự án khác nhau.

Ở tuổi 27

Dường như nhà sản xuất có thể thấy được tiềm năng vô tận của Seo Ye Ji nên đã liên tục mời cô nàng tham gia nhiều bộ phim với mong muốn khán giả cũng sẽ sớm nhìn ra ngôi sao tài năng ấy. Sự nghiệp diễn viên của cô tiếp tục thăng hoa khi đã 27 tuổi. Cô ấy đã xuất hiện trong bộ phim truyền hình của đài tvN mang tên "Another Oh Hae Young". Sau đó, cô thêm một vai diễn điện ảnh khác vào lý lịch của mình với "Seondal: The Man Who Sells the River".

Seo Ye Ji được biết tới nhiều hơn nhờ Moorim School.

Cô cũng góp mặt trên hai bộ phim truyền hình khác là "Moorim School" của đài KBS2 và "Hwarang" với một vai phụ. Dù đã 27 tuổi nhưng Seo Ye Ji vẫn không hề "ngán" phim học đường bởi nhan sắc không tuổi vẫn đẹp như ngày niên thiếu.

Vai diễn của Seo Ye Ji trong bộ phim Hwarang.

Dường như Seo Ye Ji luôn bị cuốn vào vòng xoay của sự nghiệp mà quên bẵng mất cuộc sống cá nhân. Trong suốt sự nghiệp của mình, bên cạnh bóng hồng tài năng chưa từng công khai sánh đôi với bất cứ nam tài tử nào.

Ở tuổi 28

Sau đó, Ye Ji bước thẳng vào năm 28 tuổi với dự án phim của OCN là "Save Me" đóng cặp cùng Taecyeon cựu thành viên 2PM. Đây cũng là dự án phim truyền hình chính trong năm của cô.

Cô cũng xuất hiện trong hai bộ phim - "Another Way" và "The Bros".

Bộ phim Save Me cùng tiền bối Taecyeon được người xem đánh giá rất cao.

Ở tuổi 29

Seo Ye Ji bước sang tuổi 29 cùng một dự án mới và thử thách đó là phim thực tế ảo đầu tiên mang tên "Meet the memories". Dường như đài tvN cũng rất ưu ái Seo Ye Ji khi liên tục mời cô tham gia nhiều dự án và ở tuổi 29 là vai chính trong bộ phim "Lawless Lawyer".

Seo Ye Ji trong những dự án ở tuổi 29.

Ở tuổi 30

Bước sang một chương mới cuộc đời ở ngưỡng 30 tuổi, Seo Ye Ji tham gia "sương sương" hai dự án phim "Warning: Do Not Play" và "Quantum Physics". Đây là bước đệm để nữ diễn viên bứt phá ngoạn mục vào năm 31 tuổi.

Seo Ye Ji ở độ tuổi 30 vẫn không hề kém sắc.

Hiện tại

Và năm nay đã mang đến cho chúng ta một Seo Ye Ji 31 tuổi mà ai cũng biết và yêu mến. Vai chính của cô trong dự án kết hợp giữa đài tvN và "ông lớn quốc tế" Netflix mang tên "It’s Okay to Not Be Okay" đã thu hút được lượng lớn sự chú ý, cả ở Hàn Quốc và quốc tế.

It's okay not be okay là bộ phim đã giúp cái tên Seo Ye Ji leo lên hàng sao lớn.

Không ai biết chính xác tương lai sẽ mang lại điều gì cho Ye Ji xinh đẹp và tài năng, nhưng chắc chắn cô ấy sẽ nhận được mọi thứ mà mình xứng đáng và hơn thế nữa. Hiện cô đang tham gia làm người mẫu ảnh bìa cho tạp chí danh tiếng Cosmopolitan tháng 9.

Seo Ye Ji trong buổi chụp cho tạp chí Cosmopolitan số tháng 9.

Xem thêm: Seo Ye Ji và gu thời trang biến hóa từ phù thủy cô đơn thành công chúa biết yêu





