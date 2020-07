Mãn nhãn 3 tiệm cà phê vintage ở TP.HCM, giới trẻ mê mẩn check-in

Có thể nói, một trong những thú vui của người Sài Gòn là nhâm nhi cà phê , bởi vậy nên ở đây những quán cà phê cứ thế mà mọc lên như nấm. Giới trẻ Sài Gòn cũng không nằm ngoài thú vui ấy, cũng mê mẩn từ những ly đen đá đắng đậm cho tới những cốc bạc sỉu ngọt ngào. Bây giờ, khi mà nhu cầu " sống ảo " của giới trẻ ngày càng lên ngôi, bên cạnh những ly cà phê ngon lành thơm phức thì phải có không gian đẹp thỏa mãn sở thích check-in, chụp ảnh nữa. Nếu bạn là người ưa thích vẻ đẹp cổ điển, an yên thì đây là những tiệm cà phê vintage ở TP.HCM với nhiều góc sống ảo đẹp mê ly.

Bản cà phê

Bản cà phê có tông màu chủ đạo là sắc nâu trầm ấm, thoạt nhìn tựa như một thư viện nhỏ nhắn, xinh xinh. Bản có một loạt những kệ gỗ đầy ắp sách truyện, trang trí bằng những chậu cây nhỏ xinh tươi tốt, mang lại vẻ đẹp dung dị, thanh bình.

Với phong cách vintage cổ điển, Bản cà phê đã trở thành một điểm đến ưa thích của giới trẻ. Từ những bộ bàn ghế da đậm chất hoài cổ, những chùm đèn vàng cổ kính ấm áp, bạn sẽ có cảm giác như lạc bước vào một thư viện thu nhỏ đầy ấm cúng. Bên cạnh những món đồ uống thông thường, Bản cà phê cũng có menu bánh ngọt dành cho những 'thực thần' hảo ngọt muốn nhâm nhi cùng trà nóng hay cà phê đắng ngọt.

Địa chỉ: Lầu 2, 38/7 Lê Lợi, quận 1

Barista Collective

Theo một số review của du khách, Barista Collective tựa như một ngôi nhà nhỏ của những người yêu cà phê. Không gian của Barista khá đơn giản, mộc mạc, là những bộ bàn ghế gỗ nằm lọt trong vườn cây xanh tươi, mát mắt.

Barista Collective được nhiều người đánh giá là có menu khá ấn tượng với nhiều thức uống về cà phê. Bạn có thể gọi cho mình một ly Iced coconut coffee with Espresso hoặc Cold brew, rồi mua thêm một dĩa bánh ngọt ngon lành để nhâm nhỉ cùng bạn bè trong những ngày hè nắng gắt. Thực đơn ở đây có mức giá dao động từ 40.000-85.000 đồng, một mức giá khá phải chăng với sinh viên.

Địa chỉ: 41 Hồ Xuân Hương, quận 3

Tiệm Cafe Mùa Hè

Đúng như tên gọi, Tiệm Cafe Mùa Hè đem lại cảm giác ấp ám, tươi vui ngày hè. Khi tới đây, bạn có thể ngồi thư giãn nhìn ngắm bầu trời trong trẻo xanh biếc, lặng yên bên ly cà phê ngọt đắng quyện hòa.

Tiệm Cafe Mùa Hè có không gian nhỏ xinh, gam màu nội thất ấm áp với nhiều góc sống ảo đẹp mê ly. Mặt trước của quán đã ghi điểm bởi thiết kế hài hòa, đậm chất vintage và cũng không kém phần lãng mạn, giúp tiệm nhanh chóng trở thành một địa điểm check-in được giới trẻ Sài Gòn ưa thích. Điểm trừ của tiệm là có chỗ ngồi khá hạn chế, bù lại mức giá thức uống khá phải chăng, sẽ là chốn hẹn hò lý tưởng cho các cặp đôi.

Địa chỉ: 115 Hai Bà Trưng, quận 1

