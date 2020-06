Mãn nhãn nhà ga cáp treo Việt Nam đạt kỷ lục Guinness, lung linh tựa châu Âu thu nhỏ

Núi Bà Đen nằm trong quần thể di tích văn hóa lịch sử núi Bà Đen, ngọn núi cao nhất Việt Nam. Đây là biểu tượng cho mảnh đất và con người Tây Ninh , được mệnh danh là 'Đệ nhất thiên sơn' với chiều cao lên tới 986m với phong cảnh thiên nhiên hữu tình và nhiều huyền tích kì bí, kì ảo. Núi Bà Đen chỉ cách Sài Gòn khoảng 3 tiếng chạy xe, là điểm đến của những bạn trẻ thích khám phá và chạy đua 'săn mây'.

Trước đó vào tháng 1/2020, hệ thống cáp treo Bà Đen đạt tiêu chuẩn châu Âu của Sun Group đã chính thức đi vào hoạt động, đưa du khách lên thẳng đỉnh núi mà không cần tốn sức leo trèo. Ngay lập tức, nơi đây đã trở thành một trong những điểm đến được nhiều tín đồ thích 'xê dịch' lựa chọn ghé thăm, trải nghiệm hệ thống nhà ga đậm nét châu Âu và đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Rất nhanh chóng, những loạt ảnh đẹp như mơ của team mê du lịch check-in tại 'châu Âu thu nhỏ' ga cáp treo núi Bà Đen đã làm xôn xao mạng xã hội . Tuyến cáp treo này được thực hiện dưới sự tư vấn, thiết kế của hãng cáp treo số 1 thế giới Doppelmayr, gồm 2 tuyến cáp treo là Tuyến cáp Vân Sơn và Tuyến cáp Chùa Hang với muôn góc đẹp mê hồn cho các du khách thỏa sức check-in, sống ảo

Ga Bà Đen gây ấn tượng với thiết kế mái tạo hình 3 cột sóng, tượng trưng cho 3 ngọn núi hùng vĩ bậc nhất Tây Ninh là núi Bà, núi Phụng và núi Heo. Từ vị trí này, du khách có thể thỏa sức ngắm nhìn đỉnh núi Bà Đen ẩn trong mây gió, thơ mộng như chốn bồng lai. Bên trong sảnh gồm 5 cây cột lớn cách điệu, thoạt nhìn tựa những cây cổ thụ che bóng mát.

Ga Chùa Hang dẫn đến quần thể chùa Bà có thiết kế tựa như một ngôi chùa 5 tầng tráng lệ với màu vàng nhạt và vàng cam đặc trưng, mái đao gắn tượng rồng được lấy cảm hứng từ kiến trúc chùa Bà Đen và chùa Hang, tạo nên sự đồng điệu hài hòa. Điểm nhất của nhà ga này là tượng Phật Thích Ca Mâu Ni thiền, ẩn dọc theo 2 bên tường trên tầng 5, khiến du khách cảm thấy bình an và ấm áp ngay khi bước khỏi cabin.

Trong khi đó, ga Vân Sơn trên đỉnh Bà Đen lại sở hữu thiết kế đậm chất châu Âu cổ điển, mang màu sắc huyền bí cổ tích. Lấy cảm hứng từ kiến trúc Tòa Thánh Tây Ninh đạo Cao Đài và những công trình của kiến trúc sư 'quái dị' Gaudi, du khách như được lạc vào một thánh đường cổ kính nhưng cũng không kém phần hiện đại, với màu sắc sặc sỡ, vòm cửa cong cong, trụ cột tạo hình lạ mắt và ô cửa sổ uốn lượn.

Với tuyến cáp treo dài hơn 1.800m, gồm 113 cabin với sức chứa lên tới 10 người cùng vận tốc 8m/s, chỉ mất có 8 phút để tới đỉnh thay vì hàng giờ đồng hồ leo núi. Nhà ga mới này đã đem lại cơ hội 'săn mây' thơ mộng có một không hai cho giới trẻ, cùng những khoảnh khắc tham quan, khám phá thỏa thích không gian độc đáo, mới lạ tại đây.

Your browser does not support HTML5 video.

Theo Chi Nguyễn/SKCĐ