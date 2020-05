Mãn nhãn quán cà phê vườn treo nhà kính xinh yêu, muôn góc đẹp tha hồ check-in sống ảo

Quán cà phê mới với decor kiểu vườn treo nhà kính đang được đông đảo bạn trẻ tìm đến để thư giãn và không quên check-in sống ảo. Mặc dù nằm ở khu vực trung tâm huyện Từ Sơn, Bắc Ninh nhưng quán cà phê này có địa chỉ khá khó tìm. Lọt thỏm trong một căn ngõ nhỏ Ngoại Thương giữa lòng thị trấn, quán cà phê thanh bình này như một chốn an yên dành cho những ai muốn thư giãn sau những ngày học tập, làm việc mệt mỏi.

Trong thời gian gần đây, xu hướng trang trí các quán cà phê dần nghiêng về phong cách hiện đại thay vì hoài cổ, vintage như trước. Quán được decor theo tông màu nâu trắng trầm ấm, nội thất chủ yếu bằng gỗ, với rất nhiều cây xanh tươi mát và ngập tràn ánh sáng tự nhiên. Trong những buổi chiều nắng chiếu vàng tươi, mọi người có thể ngồi thư giãn dưới những chậu cây xanh ngắt, đón những tia nắng vàng xuyên qua trần kính cao cao.

Hiện tại quán có vài khu riêng biệt dành cho mục đích riêng của khách hàng khi ghé thăm. Nếu muốn ngồi thư giãn thì chọn không gian ngoài trời, nhưng nếu những ngày tiết trời nắng gắt thì mọi người có thể lên tầng 2 của quán ngồi, có nhiều chậu cây và điều hòa mát hơn. Điểm mạnh của quán cà phê này là rất nhiều góc đẹp để sống ảo , từ quầy order phong cách Nhật Bản xinh yêu, đến khu vườn nhà kính lung linh trong nắng. Bên cạnh không gian yên tĩnh, thoáng đãng và nội thất sang chảnh, quán còn ghi điểm ở dàn nhân viên khá nhiệt tình và chịu khó.

Dù mới mở nhưng ngay lập tức quán cà phê này đã trở thành một điểm đến mới của các bạn trẻ thích chụp ảnh sống ảo và nhận được nhiều lời khen bởi phong cách decor độc đáo, mới lạ. Tuy nhiên, theo cảm nhận của nhiều vị khách đã ghé thăm, do quán thiết kế với trần cao và cửa kính nên những ngày quá nóng bức có thể gây nên sự khó chịu.

Theo bình luận của một vài cư dân mạng, quán tuy đẹp nhưng khá nóng, nhất là khi giờ đang là mùa hè. Một số người cũng nhận xét đồ uống của quán không quá ngon, chưa có điểm nhấn đặc sắc níu chân khách. Có thể trong thời gian sắp tới quán nên có phương án lắp đặt nhiều hệ thống điều hòa hơn, hoặc mở thêm nhiều ô dù để khách có thể tránh nắng, và cải thiện menu đồ uống hơn..

Theo Chi Nguyễn/SKCĐ