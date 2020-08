'Hô biến' phòng trọ cũ kỹ thành 'homestay cao cấp', thanh niên lọt vào mắt xanh của nhiều công ty

Sinh viên hoặc những người trẻ phải đi học xa nhà thì việc thuê phòng trọ để ở dường như đã trở thành điều đương nhiên. Phần lớn những căn phòng trọ giá rẻ hiện nay đều được đánh giá là cũ kỹ, thiếu tiện nghi. Còn những căn phòng đẹp, rộng và sang chảnh thì lại khá đắt tiền.

Bởi vậy mỗi khi nhìn những căn nhà thuê cũ kỹ, chật chội và bừa bãi, nhiều người thường tặc lưỡi cho rằng cũng chỉ ở tạm bợ nên không cần sửa sang gì nhiều, vừa tốn tiền lại tốn công sức.

Nhưng hiện nay nhiều người đã có suy nghĩ tích cực hơn, họ muốn không gian sống của mình dù là tạm bợ cũng vẫn phải thật sạch đẹp và thật thoải mái để có thể vui vẻ trở về nhà sau ngày dài mệt mỏi và chàng thanh niên Trần Đặng Hoài Trung (28 tuổi, đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM) chính là một ví dụ điển hình.

Phòng trọ ban đầu của anh Trung khá cũ kỹ và "chán đời"

Phòng trọ của anh Trung chỉ có diện tích khoảng 9m2, giá 1tr5/tháng nằm ở giữa quận Gò Vấp. Sau 2 tháng tự lên ý tưởng và trang trí, chàng thanh niên đã có một căn phòng cực kỳ xinh đẹp và sang chảnh.

Căn nhà được sửa sang lại đẹp đến không ngờ

Nhờ chủ nhà tốt bụng nên quá trình sửa sang lại nhà cửa không bị cản trở gì. Khó khăn duy nhất là lúc khuân vác đồ hơi vất vả khiến anh bị thương không ít. Ngoài ra để tiết kiệm, anh cũng chọn những hàng được thanh lý trên các hội nhóm bán đồ cũ.

Khả năng decor của anh chàng có lẽ đã đạt đến mức thượng thừa

Phòng đẹp thế này thì ai nỡ ra ngoài !

Hiện tại căn phòng sau khi được anh Trung decor đã nhận được về 51k lượt yêu thích, 49k lượt bình luận và 48k lượt chia sẻ trên mạng xã hội . Bản thân anh chàng cũng không ngờ rằng lại có thể viral khủng khiếp như vậy: "Lúc đầu mình chỉ nghĩ đăng lên để chia sẻ cho bạn bè kinh nghiệm trang trí nhà cửa, phòng ốc thôi, không ngờ lại truyền cảm hứng mạnh mẽ đến vậy. Rất nhiều bạn sinh viên đã gửi ảnh cải tạo phòng và cảm ơn mình vì đã truyền cảm hứng cho các bạn, mình vui lắm. Tại đa số các bạn không có kinh nghiệm và nghĩ chi phí cao nên hay ngại".

Kệ tivi có giá 150k...

...và chiếc sofa chỉ có giá 1 triệu đồng

Không những thế, sau khi bài đăng của Trung được dân tình chia sẻ điên đảo, cơ hội việc làm mới còn tìm đến với anh chàng: "Hiện tại 1 số công ty nội thất đã mời mình về làm việc và nhiều bạn cũng nhắn tin đề nghị mình nhận việc cải tạo phòng. Thực ra đó chính là đam mê của mình từ lâu lắm rồi nhưng ngày đó gia đình không có điều kiện nên mình phải từ bỏ. Bây giờ mình lại đang có công việc khác với thu nhập ổn định rồi nên cũng đang phân vân, không biết có nên theo đuổi đam mê không. Chắc là sẽ phải suy nghĩ thêm".

Khu vực bếp khá sạch sẽ và tiện nghi

Đương nhiên dân mạng cũng dành cho anh chàng không ít thắc mắc nên Trung đã đăng luôn một status giải đáp câu hỏi của mọi người:

Phòng trọ rẻ: Phòng của Trung ở phường 11, quận Gò Vấp và chỉ có giá 1,5 triệu. Thậm chí đợt dịch vừa rồi, chủ nhà còn giảm cho Trung 200k trong 2 tháng liên tiếp nên chỉ còn 1,3 triệu.

Làm cho cố rồi chủ nhà lấy lại phòng/ tăng giá: "Cô chú chủ nhà mình có nhà bự to đùng kế bên nên không quan tâm tới phòng của mình làm gì. Với cả sống ở đâu cũng vậy, sạch sẽ ngăn nắp và quan trọng là biết điều và làm cho mọi người quý mến mình thì không có gì phải sợ hết" - Trung chia sẻ.

Khả năng lựa chọn đồ nội thất của chủ nhân căn phòng đúng là không phải dạng vừa

Dọn đi có tiếc không? Cuối năm nay Trung tính sẽ chuyển đến phòng cuối cùng của dãy trọ, rộng rãi và thoáng mát hơn. Anh chàng cũng thấy không có gì để tiếc nuối vì đã ở cả năm trời rồi. Hơn nữa nghiện decor thì làm lại 1 chiếc phòng mới cũng thấy vui.

Một góc trong phòng ngủ của ngôi trà trọ

Góc này đã đủ để chị em xao xuyến chưa?

Chuyện ám mùi khi nấu ăn: "Mình đi làm cả tuần, chủ nhật mới ở nhà nấu ăn. Ngoài ra cửa chính to và thoáng nên lúc nấu mở cửa ra bật cây quạt cho bay ra ngoài hết, nấu xong thì lau chùi bếp ngay và luôn là được" - Trung giải thích.

Theo Phương Hoa/SKCĐ