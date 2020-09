Dân mạng `quắn quéo` trước hình ảnh siêu xe Lamborghini giá 280 tỷ đồng sắp cập bến Việt Nam

Ra mắt vào mùa hè 2020, Lamborghini Centenario Roadster hiện đang là chiếc xế hộp đẹp và đắt đỏ nhất của hãng xe này.

Chiêm ngưỡng siêu xe Lamborghini đẹp không tỳ vết của một đại gia Hà Thành, giá 'sương sương' chỉ 280 tỷ đồng

Được biết, "siêu bò" Lamborghini này vốn chỉ được hãng siêu xe nước Ý sản xuất 20 chiếc trên toàn thế giới. Chiếc xe dự kiến về Việt Nam được sơn hai tông màu xanh dương ở ngoại thất khá độc đáo và thuộc diện độc nhất vô nhịn trên thế giới.

Dáng xe đẹp khiến người xem không nói nên lời

Một đại gia Hà Nội hiện chưa công bố danh tính đã "xuống tiền" đặt mua chiếc xe này, dự kiến tháng 10 này sẽ về đến Việt Nam. Theo giá thị trường, phiên bản giới hạn này có giá "sương sương" 280 tỷ đồng.

Nhìn giống đồ họa trong game quá các bác ạ !

Xe có dáng thể thao đẹp và mạnh mẽ

Theo nhiều thông tin trên mạng, chiếc xe này đã được vị đại gia mua theo diện không chính hãng và trở thành chiếc xe duy nhất, mạnh nhất và đầu tiên của hãng tại thị trường Việt Nam.

Màu xe là một điểm nhấn cực kỳ ấn tượng

Thông tin về chiếc xe cũng nhận được sự quan tâm đông đảo của cư dân mạng. Bên cạnh những dòng bình luận khen ngợi chiếc xe và người chủ chịu chơi thì cũng có không ít người bình tỏ ra tiếc nuối vì "màu xe không hợp mệnh" nên không thể rút hầu bao.

Bên trong chiếc xế hộp

Ghế ngồi giống ghế của mấy streamer quá anh em ạ !

Tính mua nhưng nhiều nút quá nên thôi ^^

Mặc dù chỉ là những câu nói đùa nhưng cũng nhận được phản ứng đồng tình, tích cực từ phía cộng đồng mạng.

"Tôi đã thêm vào giỏ hàng nhưng shop bắt chịu thêm 30 nghìn phí ship nên dỗi không lấy nữa".



"Màu xanh trời này không hợp phong thuỷ tiếc quá. Màu cam là xuống tiền rồi đó".



"Người mua tiết lộ là 2xx tỷ thôi, nhỡ may lên tới 299 tỷ đồng thì sao?"



"Rẻ quá mà không hợp phong thủy nên thôi, mình đợi dòng xe khác đắt hơn chút!"

Ý kiến của anh em rất giống với ý kiến của mình =)))

Hiện tại, danh tính của đại gia Hà thành vẫn đang được cộng đồng mạng săn lùng ráo riết. Nếu đúng đây sẽ là chiếc Centenario đầu tiên, duy nhất, mạnh nhất của Lamborghini tại Việt Nam thì hẳn chủ nhân chiếc sẽ cũng vào hàng đẹp trai nhất mảnh đấy hình chữ S.

Siêu xe Lamborghini Centenario

Theo Phương Hoa/SKCĐ