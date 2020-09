Màn tái xuất ngoạn mục của Gucci Jackie 1961 trở thành item hot hit, các sao thi nhau lăng xê rầm rộ

Jackie - một chiếc túi hobo được giới thiệu vào năm 1961 đã trở nên rất phổ biến trong những năm 60 và 70 - là một thành viên gạo cội quan trọng của gia đình túi Gucci. Vào một ngày của năm 1964, Jackie Kennedy, người đàn bà quyền lực thời trang nhất nhì lúc bấy giờ bước vào một cửa hàng Gucci. Nhìn thấy chiếc túi Constance (tên cũ), đệ nhất phu nhân Mỹ ngay lập tức yêu thích. Bà không chỉ mua một, mà đến sáu chiếc túi này.

Phu nhân Jackie Kenedy dạo phố cùng chiếc túi huyền thoại

Túi Constance cùng Jackie Kennedy xuống phố mọi lúc mọi nơi. Chiếc túi xuất hiện nhiều lần cùng bà trong các khung hình. Chính vì sự xuất hiện với tần suất dày đặc này mà Constance nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng. Gucci cũng từ đó đổi tên Constance thành túi Jackie.

Sản phẩm này đã được tái hiện vài lần trong những năm qua, với sự trở lại có tác động mạnh mẽ nhất tới từ Tom Ford trong năm 1999. Và gần đây nhất, giám đốc sáng tạo Alessandro Michele, người đã giới thiệu nó tại buổi trình diễn thời trang nam và nữ Gucci Thu / Đông 2020 khiến item này lại hot hit trở lại như thuở mới ra mắt.

Phiên bản 2020 của Gucci Jackie 1961

Chiếc túi Jackie 1961 phiên bản cải tiến của năm 2020 là sự pha trộn giữa quá khứ và tương lai, phom dáng bo tròn nhẹ nhàng khá vintage mà không khó mix đồ, lại có nhiều phiên bản màu mè và chất da khác nhau. Túi có 3 cỡ trung bình, nhỏ và mini, đặc biệt loại nhỏ và mini có sẵn các màu da khác nhau bao gồm da trăn màu trung tính cũng như các màu phấn như hoa cà, kem bơ, xanh nhạt và hồng nhạt. Dây đeo vai có thể tháo rời tôn lên cá tính linh hoạt mới của Jackie, đồng thời, chốt khóa pít-tông đặc trưng được đặt ngay trung tâm làm tăng cảm giác phấn khích.

Nếu lướt Instagram của các hot influencer Việt (cả nam lẫn nữ) dạo này, bạn sẽ thấy ai ai cũng đang sở hữu chiếc Gucci Jackie 1961 và ứng dụng nó theo nhiều cách rất khác nhau. Đa phần, mọi người sẽ chọn phiên bản mini cho xinh.

Loạt sao Việt mê mẩn túi Gucci Jackie 1961

Không chỉ nổi tiếng trong cộng đồng sao Việt, Gucci Jackie 1961 cũng rất được lòng các sao châu Á. Sương sương cũng có Khổng Tuyết Nhi, Chompoo Araya, IU, Ngô Thiên Ngữ... đã nhanh chóng check in với mẫu túi hot hit này rồi.

Sao châu Á cũng không ngoại lệ

Được biết, Jackie 1961 có giá dao động từ 34,5 - khoảng 69,5 triệu đồng tuỳ chất liệu da và kích cỡ.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ