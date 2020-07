'Ông ăn chả bà ăn nem': Màn trả đũa cực gắt của cô vợ có chồng gái gú, ngoại tình

Tôi và vợ quen nhau từ những năm tháng đại học, hiện đã kết hôn được 2 năm. Ngày ấy, tôi ấn tượng em bởi vẻ ngoài hiền lành, nhu mì, yêu thích công việc nội trợ, gia đình



Với kinh nghiệm tình trường dài dằng dặc, tôi nhanh chóng 'cưa đổ' em sau 2 tháng tán tỉnh, tâm sự. Tôi luôn biết cách yêu chiều, quan tâm khiến em rung rinh, động lòng. Khi ấy, tôi cũng đã 30, tuổi cũng chẳng còn trẻ nên muốn tìm một cô gái ngoan hiền để 'chốt sổ' cuộc đời độc thân.



Em vừa ra trường thì chúng tôi kết hôn, một phần vì bố mẹ tôi cũng giục giã, thúc ép quá nhiều. Về chung một nhà, tôi thực sự rất hài lòng về em. Em chăm lo mọi chuyện đâu ra đấy, cơm canh thơm ngọt, nhà cửa lúc nào cũng sạch sẽ tinh tươm. Tuy nhiên, khi đề cập đến vấn đề sinh con, em bảo đợi thêm 1-2 năm nữa, khi đó công việc của em cũng đã ổn định hơn.

Khác hẳn với lúc yêu, em quản tôi chặt hơn trước rất nhiều. Có những lúc nói tôi không được, em nghĩ đến việc mách mẹ chồng. Vì thế, những lần tôi bị mẹ trách mắng ngày càng nhiều. Em thì có vẻ đắc ý, nhưng tôi ngày càng chán ghét cái tính trẻ con ấy của vợ.



Làm 'trai ngoan' lâu quá cũng buồn chán, tôi bắt đầu lân la qua mạng làm quen với vài em. Không chỉ tán tỉnh, tôi còn hẹn gặp, đưa các em đi chơi và lên giường với họ. Lúc đầu còn cảm thấy có lỗi với vợ, nhưng sau thành quen nên tôi "ngựa quen đường cũ".



Đến khi bị vợ phát hiện, em làm ầm ĩ mọi chuyện, nói với tất cả mọi người về chuyện tôi đi chơi gái. Không hiểu sao em có đầy đủ tin nhắn, ảnh ọt tôi vào khách sạn với các cô gái kia. Tuy nhiên, lòng tự trọng đàn ông không cho phép tôi nhận lỗi. Tôi tức giận, to tiếng với vợ khiến em bỏ về ngoại. Tôi cũng mặc kệ chẳng thèm về đón, một mình ở lại chung cư, hưởng thụ những ngày tháng tự do hiếm có.



Hơn 1 tháng sau, tôi bắt đầu nhớ vợ, nhờ mẹ tôi thuyết phục để em trở lại. Ngày em xuất hiện, tôi giật mình suýt không nhận ra. Không còn vẻ hiền lành ngây thơ như trước, em chững chạc và gợi cảm hơn nhưng cũng lạnh nhạt với tôi hơn.



Hầu như mọi chuyện đều là do tôi chủ động, còn không em cũng chỉ im lặng. Mọi chuyện trong nhà em không làm hết như trước mà chia đều cho tôi. Nghĩ em còn giận, tôi nghĩ ra mọi cách lấy lòng nhưng đều không ăn thua.



Cho tới một ngày, khi đến công ty đón em để tạo bất ngờ, tôi trông thấy vợ đang thân thiết với anh chàng đồng nghiệp. Cả hai cười nói vui vẻ, nắm tay nắm chân khiến tôi vô cùng chướng mắt. Lặng lẽ lái xe theo sau, tôi sốc khi thấy điểm dừng chân của họ là... nhà nghỉ.

Tôi cố giữ bình tĩnh, theo sau và thuê ngay phòng bên cạnh. Đợi khoảng 10 phút, tôi hùng hổ đạp tung cửa phòng của vợ. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi như phát điên, quần áo em xộc xệch đang quấn lấy anh chàng kia. Tôi giơ tay lên định tát, ai ngờ em chặn lại được. Chẳng sợ hãi hay khóc lóc, em nhìn thẳng mắt tôi và nói: 'Anh đi gái rất nhiều lần, tôi bị bắt gặp một lần. Nhưng thôi, coi như hòa. Về nhà đi'.



Tôi há hốc mồm không biết nói gì. Em đứng lên chỉnh quần áo ra khỏi phòng, gã trai kia cũng nhanh chóng đi theo. Đã vài ngày trôi qua nhưng tôi vẫn cảm thấy rất rối. Dù trước kia tôi có ngoại tình nhưng trong thâm tâm vẫn luôn nghĩ về vợ. Nhưng em thì khác, có người mới là lạnh nhạt, không thèm quan tâm tôi. Ly hôn thì tôi không nỡ vì ngày càng yêu em mất rồi, bây giờ tôi phải làm sao?

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ