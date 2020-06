Biết chồng ngoại tình, vợ thản nhiên đưa 2 triệu còn cho phép đón `tiểu tam` về chăm con

Tôi và vợ đã kết hôn được 5 năm, có 2 đứa con xinh xắn kháu khỉnh một bé 4 tuổi, 1 bé hơn 2 tuổi. Tuy nhiên, do vợ quá bận rộn công việc và con cái nên dần thờ ơ, lạnh nhạt với tôi. Và thế là, tôi ngoại tình.



Ngày vợ phát hiện sự thật, cô ấy chỉ lạnh lùng hỏi 3 từ "đi hay ở?". Tôi cảm thấy sợ hãi vì chưa bao giờ thấy vợ bình tĩnh và tỉnh táo đến vậy. Nhìn hai đứa nhỏ chưa hiểu chuyện quấn quýt đòi ôm, tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng. Thấy tôi thẫn thờ, vợ ôm 2 đứa nhỏ vào trong, khi đi qua tôi nói nhẹ: "Anh không xứng đáng được các con yêu thương". Câu nói khiến tôi giật mình hoảng hốt, vội trả lời: "Anh ở".

Ảnh minh họa.



Dù quyết định ở lại nhưng tôi vẫn qua lại với Trâm. Trâm là cô gái trẻ, là thực tập ở công ty tôi. Sức hút của cô ấy khiến tôi không thể cưỡng lại được. Dù rất yêu các con, nhưng tình yêu với Trâm khiến tôi như được sống lại những ngày tháng mãnh liệt của tuổi đôi mươi. Sự ngây thơ, hồn nhiên và xinh đẹp của cô ấy khiến tôi chán ngán sự bừa bộn, tính toán và chi li của vợ.



Tôi cố là một người chồng của Tôi cố là một người chồng của gia đình , sáng mang cơm đi làm, chiều về đúng giờ, luôn ăn ở nhà và từ chối mọi lời mời ăn uống bên ngoài. Tuy nhiên, phụ nữ vốn nhạy cảm, vợ tôi nhanh nhận ra thái độ của tôi đã khác. Sáng hôm sau, tôi vừa thức dậy thì vợ đưa tôi 2 triệu cùng tờ giấy: "Em đi công tác 2 tuần. Đây là 2 triệu chi tiêu trong khoảng thời gian đó cùng những việc cần làm. Anh có thể nhờ cô ta giúp đỡ. Nhớ chăm lo các con". Sau đó, vợ không nói một lời liền xách vali đi.



Dù bất ngờ nhưng tôi rất vui mừng. Tôi nhảy nhót tưng bừng, vội vàng gọi cho Trâm sang nhà. Đây quả là cơ hội tốt để Trâm và các con tôi gặp và làm quen với nhau. Trẻ con rất dễ tính, tôi đoán chẳng bao lâu chúng sẽ quý người "mẹ mới" này mà thôi.



Chiều hôm ấy, Tôi cùng Trâm đến trường đón các con, không thấy mẹ bọn trẻ buồn thấy rõ. Trâm đi chợ và nấu cơm. Thế nhưng tôi hôm ấy 3 bố con tôi phải ăn mỳ vì cô ấy nấu ăn quá tệ, không thể nuốt nổi. Đã thế, khi làm việc trong bếp, Trâm lúc nhờ tôi việc này, khi lại nhờ việc kia khiến tôi luôn chân luôn tay dù đang phải bận trông con. Đến khi nấu xong, dọn dẹp "chiến trường" cô ấy để lại đủ khiến tôi phát mệt.

Ảnh minh họa.



Chưa đến 1 tuần, chúng tôi đã tiêu hết 1,5 triệu. Trâm nấu ăn quá chán khiến chúng tôi đa phần phải ăn ngoài, đã thế cô ấy còn thường xuyên rủ rê đi chơi, đi xem phim. Mỗi ngày trở về, tôi phải đầu tắt mặt tối dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo. Tay chân bận rộn nên tôi cũng dễ cáu với con khiến lũ trẻ khóc ầm lên. Những lúc như thế, tôi lại nhớ lúc vợ ở nhà, tình trạng này gần như không bao giờ xảy ra.



Đến tuần thứ 2, tôi không còn nhờ Trâm sang giúp đỡ nữa. Tôi nhờ bà nội đón giúp 2 cháu đi học rồi về nhà nấu cơm, tắm rửa cho lũ trẻ, học cách dỗ con ăn, dỗ con ngủ. Tôi cũng bắt đầu từ chối những cuộc gọi, tin nhắn từ Trâm. Tôi phát hiện, Trâm không hoàn hảo như tôi tưởng, cô ấy thậm chí còn nhiều khuyết điểm hơn vợ tôi. Tôi đã có gia đình, điều tôi cần là một người vợ tháo vát, đảm đang biết chăm lo vun vén mọi chuyện.

Tôi đếm ngược từ ngày để đợi vợ về, các con tôi cũng mong mẹ lắm rồi. Ngôi nhà vắng bóng cô ấy cảm giác như lạnh lẽo hơn hẳn. Tôi thèm những món ăn vợ nấu, ngắm những bình hoa vợ cắm, thèm nhìn cảnh cô ấy chơi cùng con, chăm lo mọi ngóc ngách trong nhà...



Ngày cô ấy trở về, tôi như vỡ òa trong hạnh phúc. Nhìn lũ trẻ ôm ấp mẹ tôi rơm rớm nước mắt. Tôi sai, tôi đã sai thật rồi. Chỉ một phút bốc đồng, suýt nữa tôi đã mất đi điều đáng quý nhất. Từ nay về sau, tôi sẽ sửa đổi, yêu thương gia đình nhiều hơn và giúp đỡ em việc nhà cũng như chăm lo con cái.



Thùy Nguyễn/Theo SKCĐ