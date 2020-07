Cô hàng xóm xin ngủ nhờ một đêm, ngày hôm sau tôi bị vợ 'lừa' mất trắng tất cả

Vợ tôi tên Linh, một cô gái độc lập tự tin và khá tài giỏi. Bên cạnh đó, cô ấy còn khá khéo léo, khiến tôi rung động thật sự và ba mẹ, gia đình tôi đều rất yêu quý cô ấy. Tuy nhiên, Linh khá tôn trọng sự riêng tư của chồng, điều này khiến một gã 'tay chơi' như tôi càng thoải mái rong ruổi.



Tất nhiên có vợ rồi, tôi chỉ muốn vui chơi qua đường mà thôi. Đối với tôi, vợ và gia đình vẫn là quan trọng nhất mà tôi sẽ không bao giờ từ bỏ. Nhiều lần, vợ tôi bắt được tôi chơi bời làm căng lên khiến tôi phải quỵ lụy xin lỗi, hứa hẹn đủ kiểu mới được Linh tha thứ. Tuy nhiên, sau khi bầu bí có con, vợ nói thẳng với tôi rằng: "Em không chấp nhận việc anh ngoại tình lừa dối một lần nữa. Nếu không, em sẽ khiến anh hối hận gấp trăm lần".

Ảnh minh họa.



Tôi lại càng rộn ràng khi hàng xóm mới chuyển tới là Hương - một cô nàng độc thân khá xinh xắn. Vợ tôi quý Hương lắm, thường xuyên sang chơi, hay ngủ lại mỗi khi cãi nhau với chồng. Tuy nhiên, tôi nhận ra rằng hình như Hương có ý với mình. Những lúc vắng vợ, cô ấy thường cố ý đụng chạm cơ thể, mặc những bộ đồ sexy xuất hiện trước mặt tôi. Với một gã trai có tình trường dài trăm dặm như tôi thừa biết dụng ý của cô ấy là gì. Điều này khiến tôi vừa mừng vừa lo.



Cho tới một ngày, khi vợ chồng tôi chuẩn bị đi ngủ thì cô ấy xin ngủ nhờ một đêm vì quên chìa khóa ở cơ quan. Không chỉ tôi mà vợ cũng cười tít cả mắt. Nhường chị em phụ nữ nên tối đó tôi ôm gối ra sofa ngủ.



Khoảng 3h sáng, tôi bất ngờ thấy trên mặt ấm ấm nên tỉnh lại. Mở mắt ra, tôi choáng váng khi thấy Hương quỳ gối bên ghế, chiếc áo 2 dây sexy khiến cả bộ ngực cô ấy như muốn nhảy ra trước mặt tôi. Nuốt nước miếng cái 'ực', tôi... thèm lắm nhưng cũng sợ vì vợ nằm ngay trong phòng. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, tôi ngấu nghiến ôm lấy Hương rồi thủ thỉ: "Anh muốn lắm, nhưng vợ với con anh đang ngủ ở trong. Đợi mai anh sang nhà em nhé".

Hương quay vào phòng với vẻ mặt tiếc nuối, tôi thì cả đêm mất ngủ vì nhớ đến hình ảnh lúc nãy, một phần cũng háo hức vì mong đến ngày mai. Sau khi chát chít hẹn hò qua mạng, chúng tôi quyết định đến một nhà nghỉ gần công ty tôi để 'hành sự'.



Vừa mở cửa phòng, tôi lao vào ôm chặt Hương, nói thích cô ấy từ rất lâu rồi. Như những lần 'hứa lèo' trước đó, tôi cũng nói rằng sẽ bỏ vợ để cưới Hương. Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng đập cửa và tiếng nói của nhiều người, tôi định mặc quần áo trốn đi nhưng tất cả đều đã muộn...



Sau hôm đó, tôi mất hết tất cả. Vợ ly hôn, tất cả tài sản chung đều không còn, bố mẹ cũng từ mặt. Nhìn vợ ôm con đuổi tôi ra khỏi nhà, tôi vừa đau đớn vừa hối hận. Nhớ lại lời đe dọa trước kia của vợ, tôi bỗng rùng mình sợ hãi, trách mình tại sao lại ngu ngốc đến thế. Hóa ra đây là một màn 'bắt tay' từ trước giữa vợ tôi và Hương, tôi chỉ là con lừa bị đưa vào tròng mà thôi.

Your browser does not support HTML5 video.

Hòn đảo bí mật dành riêng cho người ngoại tình. Nguồn: VTC