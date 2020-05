Mang súng tự chế vào rừng săn bắn, bố vô tình bóp cò bắn chết con trai

Sáng 28/5, thiếu tá Vàng A Chính – Phó Trưởng Công an huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) xác nhận, trên địa bàn huyện mới xảy ra một vụ bắn nhầm người trong quá trình trên rừng, khiến 1 người tử vong

Qua điều tra xác định, vụ việc xảy ra vào rạng sáng ngày 27/5 tại khu rừng gần mốc 53 (thuộc bản Pú Đao, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên).

Tờ mờ sáng ngày 27/5, ông Tráng A Vảng (SN 1962) và con trai là Tráng A Sinh (SN 1993) cùng trú tại bản Pú Đao, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ cầm súng tự chế đi vào rừng săn bắn. Trong lúc săn bắn, ông Vảng vô tình bắn nhầm con trai khiến anh Sinh tử vong tại chỗ.

Tại trụ sở Công an , ông Tráng A Vảng xác nhận có việc mình bắn nhầm con trai khiến nạn nhân tử vong. Công an vào cuộc làm việc, phát hiện 2 viên đạn bi bằng chì găm trong người nạn nhân Tráng A Sinh.

Trong quá trình khám nghiệm hiện trường, Công an huyện Nậm Pồ đã thu giữ 2 khẩu súng kíp. Đồng thời tạm giữ ông Vảng tại trụ sở để tiếp tục điều tra , làm rõ.

Cách đây vài năm tại Quảng Nam cũng xảy ra một vụ việc tương tự. Cụ thể, vào ngày 25/11/2015, một nhóm người gồm Hồ Văn Bốc (22 tuổi), Hồ Văn Thoi (38 tuổi ) và Hồ Văn Rum (31 tuổi ) cùng trú thôn 4A, xã Phước Thành (huyện Phước Sơn) rủ nhau đi săn thú ở đồi núi thôn 3 (xã Phước Thành).

Lúc này nhóm phát hiện có heo rừng nên đã chia nhau đi bắt. Hồ Văn Bốc phát hiện trong bụi cây có động nên tưởng là heo rừng nấp. Bốc dùng súng săn bắn nhiều phát vào bụi rậm.

Tuy nhiên, khi đến gần kiểm tra thì lại là anh Hồ Văn Thoi đang nằm lê lết với nhiều vết thương trên người. Bốc cùng Rum đã đưa nạn nhân về làng cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, anh Thoi đã tử vong giữa đường.

