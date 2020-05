Mang thai 4 tháng, Đông Nhi vẫn cùng chồng đến thăm đội ngũ y bác sĩ tại Bệnh viện Dã Chiến Củ Chi

Trong tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nhiều nghệ sĩ Việt được khen ngợi nhờ hành động chung tay, góp sức vì cộng đồng . Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số tiền mà nghệ sĩ Việt quyên góp cho dịch bệnh đã lên tới hàng chục tỷ đồng, chưa kể đến các thiết bị vật tư y tế.

Đông Nhi đã khá lộ bụng ở tháng thứ 4 thai kỳ.



Hành động đẹp của nghệ sĩ Việt không thể không kể đến "cặp đôi vàng" Đông Nhi và Ông Cao Thắng. Mới đây, cặp đôi đã có chuyến thăm hỏi đội ngũ y bác sĩ tại Bệnh viện Dã Chiến Củ Chi. Đáng chú ý, dù đã Hành động đẹp của nghệ sĩ Việt không thể không kể đến "cặp đôi vàng" Đông Nhi và Ông Cao Thắng. Mới đây, cặp đôi đã có chuyến thăm hỏi đội ngũ y bác sĩ tại Bệnh viện Dã Chiến Củ Chi. Đáng chú ý, dù đã mang thai được 4 tháng nhưng giọng ca "Vì ai vì anh" vẫn nhiệt tình, hăng hái tham gia các hoạt động cùng chồng.

Nữ ca sĩ trò chuyện với các y bác sĩ.



Trước đó, vợ chồng Đông Nhi - Ông Cao Thắng cũng gây sốt mạng Trước đó, vợ chồng Đông Nhi - Ông Cao Thắng cũng gây sốt mạng xã hội khi ủng hộ 250 triệu đồng cho những người phụ nữ tham gia chống dịch và những người bị ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh COVID-19.

Dù đang bầu bí nhưng giọng ca "Vì ai vì anh" vẫn nhiệt tình, hăng hái tham gia các hoạt động cùng chồng.

Động thái này đã gây chú ý khi cách đó không lâu, không ít cư dân mạng ném đá cặp đôi này vì "giàu nhưng keo" khi chỉ ủng hộ 50 triệu đồng cho dân miền Tây chống hạn mặn.

Hình ảnh đẹp như mơ trong đám cưới trước đó của cặp đôi.



Đông Nhi và Ông Cao Thắng vốn nổi tiếng là "cặp đôi vàng trong làng Showbiz Việt". Sau cả... thập kỷ gắn bó bên nhau, chuyện tình Đông Nhi - Ông Cao Thắng đã kết thúc có hậu bằng một đám cưới đẹp như mơ vào ngày 9/11/2019 tại Phú Quốc. Đúng với ước muốn của cô dâu, hôn lễ đã được diễn ra dưới chiều hoàng hôn lãng mạn trên bờ biển cùng với sự chứng kiến của người thân hai bên gia đình và 500 vị khách mời “khủng”.



Ca khúc Ngày ta là của nhau do Đông Nhi - Ông Cao Thắng thực hiện trước hôn lễ.

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ