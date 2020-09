Lưu ý cần nhớ cho bà bầu khi ăn củ dền đỏ kẻo ngộ độc, nôn mửa, da tái xanh

Củ dền đỏ chứa sắc tố beta cyanin có tác dụng giải độc gan, ngăn hình thành các lớp mỡ. Mặt khác, loại củ này cực giàu chất xơ lại ít calo, ép lấy nước uống là thực phẩm tuyệt vời hỗ trợ giảm cân.



Củ dền đỏ giúp ổn định huyết áp, tốt cho tim mạch. Nghiên cứu của các chuyên gia Bệnh viện Barts (London) và Đại học Y khoa London cho thấy, mỗi ngày uống 500ml nước ép củ dền đỏ có tác dụng giảm cao huyết áp hiệu quả sau 24 giờ. Uống ly nước ép củ dền vào buổi sáng không chỉ giúp ổn định huyết áp từ đó hạ cholesterol, chống oxy hóa, giảm tối đa nguy cơ bệnh tim mạch vành và đột quỵ.



Cũng như các loại rau củ màu đỏ khác, củ dền là thực phẩm bổ máu hàng đầu. Với hàm lượng sắt và đồng dồi dào giúp tái tạo và tái kích thích tế bào máu và cung cấp oxy cho cơ thể.



Nhiều nghiên cứu cho thấy củ dền có tác dụng ngăn ngừa ung thư phổi và ung thư da bởi thành phần ngăn chặn sự hình thành nitrosamines - một trong số các thủ phạm gây ung thư.



Bên cạnh đó, củ dền còn có tác dụng làm đẹp da. Hợp chất betaine trong củ dền giúp thúc đẩy sự sản sinh ra chất serotonin (chất dẫn truyền thần kinh tạo hưng phấn) tự nhiên cho cơ thể, khiến tâm trạng bạn sảng khoái, dễ tươi cười, làn da hồng hào.

Với nhiều dưỡng chất quý giá và tương đối an toàn, củ dền được khuyên dùng cho bà bầu . Phụ nữ mang thai luôn cần được bổ sung sắt, đề phòng thiếu máu nên củ dền là sự lựa chọn tuyệt vời. Không chỉ giàu sắt, đồng giúp tái tạo máu tự nhiên mà củ này còn nhiều vitamin C, tăng khả năng hấp thụ.

Củ dền có thể kết hợp nấu nhiều món ăn bổ dưỡng



Củ dền có nhiều vitamin A, B, C, PP, các chất khoáng và acid amin, bù đắp vitamin B9 và magie bằng cách uống nước ép củ dền cũng được đánh giá là rất tốt cho bà bầu.



Củ dền còn cực tốt cho hệ tiêu hóa, làm giảm táo bón đặc biệt ở bà bầu. Hàm lượng cellulose giúp bài tiết được dễ dàng, nhuận tràng, giảm táo bón mạn tính.



Lưu ý bà bầu uống nước ép củ dền



Dù tốt là vậy nhưng bà bầu 3 tháng đầu nên cẩn trọng khi ăn hay uống nước ép củ dền. Bà bầu có tiền sử sỏi thận nên hạn chế ăn loại củ này vì chúng chứa nhiều oxalate.

Bà bầu không nên uống quá nhiều nước ép củ dền



Nước ép củ dền dù rất tốt nhưng khá khó uống. Đối với người mới bắt đầu uống, hãy ép nửa củ dền loại trung bình mỗi tuần một lần, từ từ tăng lên ép nguyên củ mỗi tuần một lần. Bà bầu 3 tháng chỉ nên ăn củ dền đã nấu chín sau đó mới tập uống nước ép củ dền sống.



Không sử dụng quá nhiều củ dền vì dễ dẫn tới ngộ độc chất nitrate gây triệu chứng mệt mỏi, da tái xanh, nước tiểu chuyển màu đỏ, phân đen.

