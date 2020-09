Mạng xã hội xôn xao thông tin Ngân 98 và Lương Bằng Quang bị bầu sô tố "lật lọng, không sòng phẳng"

Mới đây, mạng xã hội xôn xao thông tin một người dùng tự nhận là bầu sô của Ngân 98 và Lương Bằng Quang đã đăng tải bài viết tố cặp đôi này "lật lọng, không sòng phẳng và qua mặt". Cụ thể người này chia sẻ anh là người đăng kí đặc quyền book show cho cặp đôi tại khu vực miền Bắc và cả hai sẽ cùng chia phần trăm lợi nhuận.

Bầu sô này đã kể chi tiết sự tình đã giúp cặp đôi Ngân 98 Lương Bằng Quang thế nào từ những ngày đầu, rành rọt chi tiết về tiền nong ra sao. Nhưng thay vì cảm kích và trả ơn thì Ngân 98 Lương Bằng Quang đã âm thầm tự liên hệ với các bar với mục đích "ăn cả", không muốn chia hoa hồng với người này.

Bài đăng thu về cả ngàn lượt like

Người đăng tải bài viết cũng cho rằng hiện Ngân 98 và Lương Bằng Quang vẫn đang nhận show nhờ những mối quan hệ cũ của anh. Quá bức xúc, ở cuối bài người này đã tuyên bố sẽ không bao giờ làm việc với cặp đôi và cảnh báo những bầu sô khác nên cẩn thận trước khi tiếp cận Ngân 98 Lương Bằng Quang.

Trước thông tin này, cư dân mạng đã có những phản hồi tiêu cực vì bấy lâu nay cặp đôi Ngân 98 và Lương Bằng Quang đã khiến nhiều người ngán ngẩm vì liên tục muốn tìm đường vào showbiz Việt thông qua scandal, những hành động lố. Hiện thông tin này vẫn chưa được cặp đôi xác nhận và đính chính nhưng đã sớm lan truyền khắp mạng xã hội

lên sóng livestream kể chi ly chuyện "giường chiếu" với Lương Bằng Quang , tiết lộ anh bạn trai đáng tuổi chú yếu sinh lý . Đỉnh điểm mới đây, Ngân 98 lại có hành động đầy phẫn nộ khi đăng bức ảnh đồ chơi tình dục phản cảm lên story trang Instagram cá nhân hơn 178.000 người theo dõi. Trong lịch sử Vbiz, đây là chuyện chưa từng xảy ra. Mới đây, cặp đôi đã khiến dân tình bức xúc khiLương Bằng Quang

Cặp đôi liên tục có những hành động phản cảm trên mạng

Nếu câu chuyện của bầu sô này là sự thật thì hành động này sẽ phần nào hạn chế mức độ ảnh hưởng tiêu cực của cặp đôi này đến showbiz Việt và khán giả. Showbiz Việt luôn rộng mở và nhiều cơ hội, nhưng chỉ dành cho những người cầu thị và đi lên bằng năng lực chứ không phải nhờ thị phi, trò lố.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ