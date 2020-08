Mạo danh cảnh sát, nhóm đối tượng dùng roi điện, bình xịt cay cướp tài sản khiến người dân bức xúc

Theo thông tin điều tra ban đầu, vào tối ngày 27/8 một đôi nam nữ đang di chuyển trên đường bằng xe máy tại đường số 5, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức thì bất ngờ bị một nhóm đối tượng đi xe máy đuổi theo và yêu cầu dừng xe. Những người này tự xưng là cảnh sát hình sự và yêu cầu đôi nam nữ phải xuống xe để kiểm tra hành chính.

Do thấy nhóm thanh niên đi xe độ và mang theo roi điện và bình xịt hơi cay nên hai người đã bỏ chạy. Khi đến chỗ đông người, nạn nhân chạy xe chậm lại thì bị nhóm đối tượng này đuổi kịp, xịt hơi cay vào mặt và đạp xe khiến 2 người ngã xuống đường.

Nhóm đối tượng tự xưng là cảnh sát hình sự với mục đích cướp tài sản

Người dân địa phương gần đó thấy vậy liền chạy đến can thiệp. Họ cảm thấy vô cùng bức xúc và yêu cầu những người tự xưng là cảnh sát hình sự xuất trình thẻ ngành. Tuy nhiên nhóm đối tượng này không xuất trình được thẻ ngành lại nhận thấy người dân khá đông nên đã nhanh chóng lên xe tẩu thoát.

Người dân đã kịp thời giữ lại được một số đối tượng trong nhóm, dùng điện thoại ghi hình và chụp được biển số xe. Công an quận Thủ Đức đã xác định được danh tính một số đối tượng và xác định những người này ở thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương , và khả năng đã gây ra nhiều vụ cướp tương tự ở những khu vực lân cận.

Theo Phương Hoa/SKCĐ