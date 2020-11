Maradona: Vị 'thánh sống' ở miền đất Napoli

Maradona khoác áo Napoli trong vòng 7 năm từ năm 1984 - 1991. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi thế nhưng ông đã mang tới cho cho Napoi những thành công rực rỡ ngoài mong đợi. CLB này đã giành được 2 chức vô địch Seria A, Coppa Italia, Siêu cúp Italia, UEFA Cup. Cũng chính vì vậy mà người dân nơi đây coi Maradona như một vị thánh sống.

Người dân coi trọng ông không chỉ về khả năng chơi bóng mà còn là bởi Maradona đã chấp nhận những thói hư tật xấu tại mảnh đất này từ ma túy, trốn thuế đến việc phạm tội có tổ chức.

Ngoại hình có phần "nhếch nhác" của Maradona chỉ đơn thuần là để che đi sự thiên tài trong đôi chân của ông. Một đôi chân luôn biết truyền cảm hứng khiến trái tìm của hàng triệu người phải rung động. Một nhà báo người Italia, Gianni Brera đã từng gọi Maradona là "đứa con của thần thánh".

Trong mùa giải Scudetto năm 1987, Maradona đã giúp Napoli giành chức vô địch. Ông đã ghi được 10 bàn thắng và khiến nhiều gương mặt lừng lẫy như Michel Platini tại Juventus, Marco van Basten tại AC Milan, Lothar Matthäus tại Inter và Zico tại Udinese đều phải dè chừng ông.

Công cuộc hồi sinh Napoli của Maradona vẫn tiếp tục. Tiêu biểu là đến năm 1989, Partenopei (biệt danh của Napoli) đã vượt qua hàng loại những cái tên lớn như Juventus, Bayern Munich và Stuttgart để giành UEFA Cup. Một năm sau đó họ lại khiến cho AC Milan phải ôm tiếc nuối khi giành được Scudetto. Mùa giải năm ấy, "cậu bé vàng" đã ghi được 16 bàn thắng. Cả thành phố Napoli dường như cũng nhảy theo những bước chân của ông.

Nhiều năm về sau, dù Maradona có đầu quân cho bất cứ câu lạc bộ nào thì có lẽ chỉ có ở Napoli, ông mới được tôn sùng như một vị thánh. Maradona - Napoli có lẽ sinh ra là để dành cho nhau.

Trong cuốn "Maradona - vị thánh của xứ Naples" có viết: "Khi Maradona đặt chân tới đất Napoli vào năm 1984, hơn 70.000 người đã chen nhau vào sân San Paolo chỉ để theo dõi ông. Mảnh đất nghèo khó Napoli như được thắp một tia sáng. Và thứ tia sáng ấy đã mang cho Napoli giai đoạn thành công rực rỡ nhất chưa từng có trong lịch sử. Maradona tựa như ví thánh của xứ Naples".

"Maradona tới Napoli và trở thành người hùng, rồi sau đó, ông ấy bị đẩy khỏi Napoli như nỗi ô nhục. Nhưng mọi người đã quên mất rằng, Maradona không phải là Chúa trời. Ông ấy cũng là con người".

Tuy nhiên những cám dõ của mảnh đất chết chóc Napoli này khiến cho Maradona cũng không tránh khỏi được những cạm bẫy.

Sau những khoảnh khắc xuất thần trên sân cỏ, Maradona chìm vào những buổi tiệc tùng thâu đêm ở Napoli, ông sử dụng ma túy và nhiều loại chất cấm khác. Năm 1991, ông bị phát hiện dương tính với cocaine sau trận thi đấu với Bari. Điều này đã kiến ông phải bị buộc dừng thi đấu trong suốt 15 tháng.

Thế nhưng đó chưa phải là tất cả, mối quan hệ giữa Maradona và những tay trùm mafia khét tiếng đã đẩy ông vào những ngày tháng ăn chơi sa đọa. Và đương nhiên, vây quanh ông chẳng khi nào thiếu được ma túy và những cô đào nóng bỏng

Một nguồn tin từ Napoli còn tiết lộ rằng, Chủ tịch của CLB Corrado Ferlaino đã phải thuê cả thám tử tư để theo dõi ông suốt 24/7. Thế nhưng điều đó không ngăn được sự cuồng loạn của Maradona. Bởi lẽ người dân Napoli có lòng vị tha không giới hạn cho "cậu bé vàng". Ông muốn làm gì thì làm, miễn là xuất hiện trên sân cỏ vào mỗi trận đấu.

Thế nhưng việc quá lạm dụng ma túy cùng những bữa tiệc tùng thâu đêm suốt sáng đã khiến cho cơ thể ông dần dần bị phá hỏng. Những cơn đau ở mắt cá chân khiến Maradona phải cầu cứu bởi thuốc cortisone để thoát khỏi những cơn đau. Nhưng đó chỉ là ở mức tạm thời, không những vậy nó còm làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới xương khớp của ông. Ở tuổi 29 cơ thể của ông bị tàn phá nặng nề và không còn tuân theo những điều khiển của não bộ.

Trong cuốn El Diego, Maradona từng nhấn mạnh chi tiết: "Tôi chỉ có thể tìm lại được bản thân của mình mỗi lần tiêm thuốc giảm đau . Nhưng chỉ ở thời điểm ấy thôi". Nói vậy để thấy những nỗi đau đớn, đằng sau cơ thể ngày càng suy nhược của Maradona.

Kỳ World Cup 1990 chứng kiến sự tụt dốc của Maradona và cũng góp phần đẩy Maradona xuống địa ngục một lần nữa.

Đó là kỳ World Cup được tổ chức tại Italia. Việc Argentina loại Italia ở bán kết khiến cho những người Italia trút cơn giận dữ vào ông. Ngay lập tức, báo chí và người hâm mộ ở đất nước này đã gắn cho ông biệt danh "Quỷ dữ".

Trong bộ phim tài liệu "Diego Maradona ngoài cuộc chơi", cảnh sát cũng đã điều tra hoạt động liên quan tới ma túy và mại dâm của Maradona trong thời gian này. May mắn là ông chỉ hưởng án treo. Nhưng ngay cả khi Maradona đã rời khỏi Italia thì những vận đen vẫn không buông tha cho ông. Chỉ sau 2 tuần, Maradona bị bắt trong căn hộ ở quê nhà Buenos Aires với 1,5g cocaine trong người.

Mảnh đất Napoli luôn có những luật ngầm của giới mafia, và khi Maradona không còn là "con cưng" nữa thì ông cũng phải gánh chịu mặt trái của những luật ngầm ấy, không có ngoại lệ.

Trong một chia sẻ vào năm 2014, Maradona từng bộc bạch rằng: "Nếu không nghiện ma túy, tôi đã là cầu thủ tới từ hành tinh khác. Trước khi sang châu Âu, tôi nghĩ mình có thể đánh bại mọi hậu vệ."

Ở Maradona luôn có sự đấu tranh giữa thiên thần và ác quỷ, đặc biệt khi ông còn sống và làm việc trên mảnh đất Napoli. Chỉ tiếc là cuối cùng phần "ác quỷ" trong ông đã không được chế ngự. Thế nhưng dù thế nào nó cũng không làm thay đổi được hình ảnh đẹp đẽ của Maradona trong lòng người dân Napoli.

Ngày ông qua đời (25/11/2020) nhiều người dân Napoli đã đổ ra đường để tiếc thương cho một huyền thoại bóng đá. Trước khi Maradona tới, Napoli chưa từng vô địch Italy và chỉ loay hoay tránh xuống hạng. Phép màu của El Pibe đã thay đổi toàn bộ lịch sử đội bóng miền Nam Italy. Chiếc áo số 10 của Maradona tại Napoli cũng được treo vĩnh viễn.

Theo Thiên Bình/SKCĐ