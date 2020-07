Người phụ nữ Hải Dương mất hơn 800 triệu đồng vì nhận hộ hàng, cảnh báo chiêu trò lừa đảo mới

Tin tức mới nhất ngày 5/7, báo Gia đình và Xã hội dẫn lại lời từ đại diện Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự của đơn vị mới đây đã tiếp nhận vụ việc về một người phụ nữ trên địa bàn bị lừa đảo hơn 800 triệu đồng sau khi nhận hộ gói hàng từ người lạ.



Trong quá tình nói chuyện, Michael Cooper có nói rằng có một gói hàng giá trị rất lớn và nhờ chị P. nhận hộ. Theo đó, người này cũng hứa hẹn sẽ cho chị P. 30% giá trị số hàng.

Tin tưởng là thật, chị P. đã cung cấp tên tuổi và số điện thoại cho người này. Đến 11/6/2020, chị P. nhận được cuộc gọi từ số điện thoại +84865033410. Qua điện thoại là một người phụ nữ nói giọng miền Nam, giới thiệu là nhân viên sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.



Sau đó, người này báo cho chị P. có một gói hàng từ nước ngoài chuyển về. Theo đó, chị P. phải phải nộp phí, tiền phạt, tiền thuế vào số tài khoản 65110002722280 của Ngân hàng BIDV mang tên Tô Thị Diệu nếu muốn nhận hàng.



Ngay trong ngày 11/6, chị P. đã đến ngân hàng nhiều lần, chuyển tổng cộng 838 triệu đồng vào số tài khoản trên. Tuy nhiên, khi chuyển tiền xong chị P. không liên lạc được với số điện thoại trên và cũng không nhận được hàng.



Biết mình đã bị lừa, chị P. lập tức đến cơ quan công an trình báo vụ việc.

