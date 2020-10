Cô gái suốt ngày soi gương, mặt chỉ mọc nốt mụn nhỏ cũng muốn tự sát vì căn bệnh tâm thần không ngờ

Ngày 18/10, tại TP.HCM, Hội nghị khoa học Da liễu miền Nam năm 2020 do Bệnh viện Da liễu TP.HCM tổ chức với chủ đề “Những thách thức hiện nay trong chuyên ngành da liễu”.



Trong số này có một bệnh nhân nữ chỉ bị mụn nhẹ trên mặt nhưng suy nghĩ tiêu cực tới mức có ý định tự sát bằng cách nhảy lầu. Mỗi khi có một nốt mụn nổi lên, cô cảm giác tự ti, không muốn đi làm và không muốn giao tiếp với ai.



Chưa kể, hàng ngày cô tích cực chăm sóc da mặt quá mức. Hàng ngày, cô gái mất hơn 3 giờ để đi mua trái cây về ăn cho da đẹp. Cô thường xuyên đến Khoa thẩm mỹ da của BV than phiền về tình trạng mụn của mình. Sau đó, các bác sĩ mới phát hiện vấn đề của bệnh nhân không nằm ở những nốt mụn mà là biểu hiện nặng của rối loạn mặc cảm ngoại hình. Được hướng dẫn đi khám chuyên khoa tâm thần, nhưng cô gái không đồng ý.



Đây chỉ là một trong số các trường hợp điển hình bị rối loạn mặc cảm ngoại hình nằm trong khảo sát của nhóm tác giả. Theo nhóm tác giả, rối loạn mặc cảm ngoại hình là bệnh lý biểu hiện bởi các đặc điểm chú ý quá mức đến những thay đổi nhỏ trên cơ thể. Nhóm nghiên cứu chỉ ra tỉ lệ bệnh lý này khá cao ở nhóm bệnh nhân làm thẩm mỹ nhưng đến nay ở Việt Nam chưa có thông tin về tần suất và đặc điểm của căn bệnh này đối với nhóm bệnh nhân này.



Nghiên cứu được nhóm tác giả thực hiện trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6-2020, đối với 173 BN đến khám tại Khoa thẩm mỹ da của BV Da liễu TP.HCM, có độ tuổi từ 20 đến 43.



Sau khi khảo sát, nhóm tác giả phân loại 11 trường hợp BN, đa số là nữ trẻ, có tình trạng rối loạn mặc cảm ngoại hình, chiếm 6,36%, phần lớn không có trị liệu trước đó hoặc có những trị liệu không xâm lấn.

100% mắc bệnh này có trình độ học vấn từ cấp III trở lên và không có tiền căn gia đình mắc bệnh tâm thần. Trong đó có bốn bệnh nhân bị Mụn trứng cá , ba BN bị sẹo lồi, hai BN bị sạm da, một BN đi khám về vấn đề mạch máu và một BN đi khám do lỗ chân lông to. Thời gian mắc bệnh kéo dài ở những người này trung bình 9,8 năm.

Nghiên cứu chỉ ra các bệnh nhân có những đặc điểm chung như thường soi gương (100%), tự so sánh khuyết điểm của mình với người khác (90,91) và thường hỏi người khác về các khuyết điểm của mình (54,55%). Người có biểu hiện nặng thậm chí còn tự cô lập bản thân với xã hội , hoặc có ý định tự tử.



Theo TS.BS Nguyễn Trọng Hào, Giám đốc BV Da liễu TP.HCM, thành viên của nhóm tác giả, ngày nay những kỹ thuật và công nghệ trị liệu thẩm mỹ y khoa với khả năng xâm lấn tối thiểu ngày càng trở nên phổ biến.

Tại Khoa thẩm mỹ da của BV Da liễu TP.HCM. bên cạnh những bệnh nhân có các vấn đề thẩm mỹ thật sự cần để giải quyết thì một số lượng không nhỏ các trường hợp khác lại tỏ ra buồn rầu và mặc cảm với những khuyết điểm không đáng kể về bề ngoài của mình. Ở những đối tượng này, nỗi lo lắng về ngoại hình trở nên quá mức và bị cường điệu hóa và đây là biểu hiện chính của tình trạng rối loạn mặc cảm ngoại hình.



Chứng rối loạn mặc cảm ngoại hình được phân loại vào nhóm rối loạn tâm thần và thể chất trong phiên bản gần đây của DSM-5 (Cẩm nang chẩn đoán và thống kê rối loạn tâm thần, phiên bản thứ năm).



Mặt khác, các nghiên cứu trên thế giới cho thấy rằng trong khi tần suất rối loạn mặc cảm ngoại hình trong dân số chung khoảng 2%, tỷ lệ này cao hơn ở những người có bệnh da tổng quát tỉ lệ dao động 8,5%-15% trong khi những người tìm kiếm các biện pháp can thiệp thẩm mỹ chiếm tỷ lệ cao nhất từ 2,9%-53,6%.



"Điều này cho thấy tần suất rối loạn mặc cảm ngoại hình ở những BN đến khám và có nhu cầu điều trị thẩm mỹ cao hơn so với dân số chung. Các bác sĩ da liễu cần chú ý đến những đặc điểm của các BN này để có hướng điều trị thích hợp” - BS Hào khuyến cáo.



