Mặt nạ đất sét cứu cánh cho người rụng tóc và làm trắng răng tuyệt vời

Vào thời kỳ hoàng kim, Nữ hoàng Cleopatra đã dùng mặt nạ đất sét để duy trì vẻ đẹp trẻ trung và rực rỡ. Ngày nay, mặt nạ đất sét được ứng dụng rộng rãi trong chăm sóc da nhưng thực tế nó còn nhiều tác dụng làm đẹp khác chưa được chị em khai phá.



Công dụng chính của đất sét là làm sạch bụi bẩn, hút dầu thừa do đó chúng cực kỳ phù hợp với người da dầu, tóc dầu. Bôi mặt nạ đất sét lên tóc trước khi gội đầu giúp loại bỏ bớt bã nhờn, cho da đầu thoáng sạch. Chưa hết, mặt nạ đất sét củng cố các mạch máu và tăng cường lưu thông máu da đầu.



Cách dùng mặt nạ đất sét cho tóc: Hòa lẫn đất sét với nước ấm, nước hoa cúc thành hỗn hợp nhuyễn mịn. Bôi đều hỗn hợp lên tóc để trong 20 – 30 phút rồi gội sạch.



Sử dụng loại bột đất sét bentonite có tính chất hút nước giống bọt biển lại an toàn cho da. Mặt khác, nhờ không có cát và chất bẩn nên bột đất sét Bentonite có thể dùng để súc miệng hoặc làm kem đánh răng có tác dụng làm trắng răng, chắc nướu, cho hơi thở được thơm tho.



Dùng mặt nạ đất sét làm trắng răng bằng cách: Thấm bàn chải đánh răng vào nước, sau đó chấm vào bột đất sét, đánh răng thật kỹ rồi súc miệng lại nhiều lần.

