Vứt xe ở rìa sông giả bị tai nạn rồi mất tích 40 ngày vì giận chồng không cho tiền mua sắm

Clip: Thót tim khi xem cảnh cháu bé bị cuốn vào gầm xe tải đang lùi

Sự việc xảy ra trong sáng ngày 27/10 trong một con ngõ vắng. Em bé khoảng 2 tuổi vô tình đi vào điểm mù của xe tải và bị cuốn vào gầm xe. May thay tài xế đã phanh lại kịp thời và cháu bé may mắn không bị thương.