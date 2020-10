Matt Liu bị nhiều người 'trách' tặng quà ra mắt thiếu tinh tế, mẹ Hương Giang lập tức vào bênh

Sau 3 tháng hẹn hò mặn nồng bên nhau, thường xuyên xuất hiện ngọt ngào cùng món quà xế hộp tiền tỉ khiến MXH dậy sóng, đến ngày 2/10 vừa qua Hương Giang đã chính thức đưa Matt Liu về ra mắt gia đình



Hành động của Hương Giang khiến nhiều người thích thú và khẳng định, tình cảm của cô và chàng CEO Singapore là nghiêm túc, ngày càng phát triển tốt đẹp và sớm có 'quả ngọt'.

Hình ảnh Matt Liu về ra mắt gia đình Hương Giang



Với sự xuất hiện của 'chàng rể tương lai', mọi người trong gia đình nàng hậu đều rất thoải mái, vui vẻ và cởi mở. Đặc biệt, theo như chia sẻ của Hương Giang thì dù là lần đầu gặp gỡ nhưng bố cô và Với sự xuất hiện của 'chàng rể tương lai', mọi người trong gia đình nàng hậu đều rất thoải mái, vui vẻ và cởi mở. Đặc biệt, theo như chia sẻ của Hương Giang thì dù là lần đầu gặp gỡ nhưng bố cô và Matt Liu nói chuyện khá thân thiết và ăn ý với nhau.

Món quà ra mắt của Matt Liu được nhiều người nhanh chóng bàn tán

Tuy nhiên sau đó, dân tình nhanh chóng soi được món quà mà Matt Liu tặng 'nhà vợ tương lai' ngày đầu ra mắt. Qua hình ảnh được chia sẻ, nhiều người khẳng định chàng CEO 26 tuổi đã tặng bánh Trung thu.



Ngay lập tức, món quà này trở thành chủ đề bàn tán rôm rả trên các trang mạng Ngay lập tức, món quà này trở thành chủ đề bàn tán rôm rả trên các trang mạng xã hội . Không ít người cho rằng, Matt Liu thiếu tinh tế khi tặng bánh Trung thu bởi ngày hôm đó đã qua Rằm tháng 8.

Một số bình luận tiêu biểu như sau: "Chẳng lẽ lại bảo anh đợi qua rằm mua cho rẻ để tặng. Không phải nhưng thấy kỳ kỳ thế nào ấy"; "Dù biết Matt Liu có thể đặt bánh nhưng qua rằm người ta sale mạnh anh ơi, dễ gây hiểu nhầm lắm"; "Thay vì bánh Trung thu nên tặng cái khác ghi điểm Matt ơi, lần đầu quan trọng lắm"...

Mẹ Hương Giang lên tiếng bênh vực 'con rể tương lai'

Trước những bình luận trái chiều của CĐM, đích thân mẹ và chị gái Hoa hậu Hương Giang đã vào bênh vực Matt Liu. Vì không muốn mọi người hiểu lầm hay nghĩ oan, cả 2 người đã đăng tải cả hình ảnh đi kèm và khẳng định: "Cháu tặng yến chứ không phải bánh Trung thu đâu nhé mọi người".

Clip Hương Giang hẹn hò với bạn trai người Sing ở quán ăn vỉa hè

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ