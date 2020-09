CĐM soi được hình ảnh Matt Liu đưa Hương Giang hẹn hò 'thâu đêm' sau khi mua xế sang tiền tỷ

Chuyện tình của Matt Liu - Hương Giang thời gian qua luôn là tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng. Nên duyên sau chương trình Người Ấy Là Ai, chàng CEO trẻ người Singapore cùng nàng hậu chuyển giới của showbiz Việt luôn được nhiều người ủng hộ, khen ngợi về độ 'xứng đôi vừa lứa'.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình Matt Liu đã háo hức đăng tải hình ảnh đứng tại địa điểm với không gian lãng mạn cùng ánh nến mờ ảo. Điều đáng nói, đây cũng là địa điểm Hương Giang đứng chụp hình và đăng lên trang cá nhân trước đó không lâu.

Ảnh hẹn hò của cặp đôi.

Nhiều người khẳng định chắc nịch, cặp đôi đã có một buổi hẹn hò đêm riêng tư đầy lãng mạn. Đặc biệt, trong bài đăng của nàng hậu sinh năm 1991 còn không quên gắn caption cực ngọt: "Tận cùng của nỗi nhớ, anh có biết là gì không". Chẳng cần đoán nhiều cũng đủ hiểu lời này của Hương Giang là gửi tới ai rồi.

Trước đó, trên MXH lan truyền hình ảnh ghi lại khoảnh khắc CEO Matt Liu đi nhận xe mới. Điều đáng nói, chiếc xe này chẳng thuộc sở hữu của anh mà trên biển tên lại đề chữ Hoa hậu Hương Giang. Có thể hiểu, Matt Liu đã dẫn bạn gái đi sắm xe sang, bởi sau đó nhiều người thấy nàng hậu cũng chia sẻ hình ảnh bản thân bên cạnh chiếc xe này.

Matt Liu đi nhận xe mới.

Chiếc xe này có màu đỏ, rất thích hợp các cô gái. Nhiều người còn săm soi được món quà của Matt Liu chính là chiếc xe Maserati có giá khoảng 6-8 tỷ đồng.

Hương Giang chụp ảnh bên xế sang.



Liên quan đến việc này, Liên quan đến việc này, Matt Liu và Hương Giang còn được team qua đường ghi lại hình ảnh chàng chở nàng đi tậu xế hộp cực tình cảm. Không những thế, hoa hậu chuyển giới còn cười tươi, vẫy tay chào mọi người cực thân thiện.

Matt Liu và Hương Giang còn được team qua đường ghi lại hình ảnh chàng chở nàng đi tậu xế hộp cực tình cảm.



Có thể thấy, cặp đôi quen nhau chỉ mới hơn 2 tháng nhưng cả hai liên tục chứng minh tình cảm tiến triển tốt đẹp, ngày càng ngọt ngào và mặn nồng khiến dân tình ghen tị.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ