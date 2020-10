Tan chảy dòng chữ trên áo đôi Matt Liu - Hương Giang: Như muốn cả thế giới biết mình thuộc về nhau

Matt Liu và Hương Giang chính là một trong những cặp đôi hot nhất showbiz Việt thời điểm hiện tại. Do đó, mọi động thái của cặp đôi luôn luôn nằm trong 'tầm ngắm' của cư dân mạng.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình Hoa hậu Hương Giang đã chia sẻ loạt ảnh tạo dáng trên phố. Có thể thấy, những loạt ảnh này khá mờ và bị rung. Người đẹp 29 tuổi cũng không ngại ngần tiết lộ, những bức hình này được chụp khi cô đang hơi chuếnh choáng men say.

Loạt ảnh được Hương Giang chia sẻ

Kèm theo ảnh đăng tải, bạn gái Matt Liu còn chia sẻ: "Xin phép không làm Hoa hậu 1 hôm. Uống vài ly, say một chút". Điều này đã khiến nhiều người xem thích thú, thu hút sự chú ý đông đảo của cư dân mạng.

Từ chiếc áo nàng hậu mặc trên người, không ít cư dân mạng suy đoán những bức hình này được chụp trong cuộc hẹn của cô với bạn trai CEO Singapore cách đây vài ngày. Cụ thể, cặp đôi khi đó đã bị bắt gặp hẹn hò, ăn uống thoải mái cùng bạn bè ở một quán vỉa hè.

Theo như người qua đường, cả hai ngồi ở trên ghế nhựa ngoài vỉa hè và cùng dùng bữa với 2-3 người bạn. Hình ảnh nàng Hoa hậu nổi tiếng cùng chàng CEO ăn mặc giản dị, ngồi quán vỉa hè khiến nhiều người thích thú. Thậm chí họ còn khẳng định: Đúng là yêu nhau thì ngồi ở đâu cũng cảm thấy ngọt ngào hạnh phúc!

Mấy tiếng sau, Matt Liu cũng đăng tải ảnh mặc áo giống nàng

chia sẻ một bức hình chụp bản thân trên trang cá nhân. Trong hình ảnh, chàng CEO 26 tuổi mặc áo phông giống y hệt của Hương Giang, chỉ khác ở chỗ trên áo của Matt Liu thì có in tên anh, còn của Hương Giang thì in tên cô. Điều đáng nói, sau ít giờ bạn gái đăng tải hình ảnh 'say rượu', Matt Liu cũng



Kể từ khi kỷ niệm 2 tháng bên nhau và sau đó là công khai khóa môi trên du thuyền, Hương Giang đã chính thức đưa Matt Liu về ra mắt gia đình và ngày càng thoải mái trong việc thể hiện tình cảm, rắc 'cẩu lương' liên tục trên mạng xã hội



Clip Hương Giang hẹn hò với bạn trai người Sing ở quán ăn vỉa hè



