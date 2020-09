Matt Liu khoe góc làm việc xịn sò nhưng lại khiến CĐM phát cuồng chỉ vì 1 chi tiết nhỏ

Matt Liu - Hương Giang có lẽ là cặp đôi được chú ý nhất thời điểm hiện tại. Cặp đôi nên duyên sau chương trình Người Ấy Là Ai, chuyện tình của chàng CEO trẻ sinh năm 1994 cùng nàng hậu chuyển giới luôn được nhiều người chú ý, khen ngợi về độ 'xứng đôi vừa lứa'.

Dù gặp nhiều sóng gió sau khi công khai tình cảm, thế nhưng cặp đôi vẫn vượt qua và sánh đôi bên nhau, cùng nhau kỷ niệm 2 tháng hẹn hò và đi chơi với hội bạn thân.

Matt Liu đăng tải một tấm hình khoe góc làm việc của mình trong công ty riêng.

Từ ngày công khai hẹn hò với Hương Giang và gia nhập hội 'follow chỉ mình em', hầu như lúc nào cũng có thể thấy Matt Liu thả tim ảnh, bài đăng của bạn gái, tranh thủ khoe người yêu mọi lúc mọi nơi.

Cụ thể mới đây, chàng CEO Singapore đã đăng tải một tấm hình khoe góc làm việc của mình trong công ty riêng. Trong ảnh, anh chàng thoải mái tự nhiên, tươi cười như thường thấy. Nhưng điều khiến người xem chú ý chính là tấm ảnh lấp ló ở cheo chéo phía sau Matt Liu.

Dân tình nhanh chóng phát hiện tấm ảnh ở phía sau anh chàng.





Matt Liu đăng tải trên instagram. Cụ thể, đây là bức ảnh được chụp tối 21/8, trong ảnh Hương Giang ngồi ở một nhà hàng sang trọng trên sông Sài Gòn ôm bó hoa hồng "cực khủng" trùng đúng dịp kỉ niệm 2 tháng quen chàng CEO Matt Liu Nhiều fan tinh ý nhận ra, đây chính là tấm ảnh kỷ niệm 2 tháng yêu nhau của 'chàng và nàng' đã được





Hình ảnh này cũng được Hương Giang đăng tải kèm theo caption ngắn ngủi nhưng ngọt ngào: "Giang likes roses" cùng hashtag "specialday" (Tạm dịch: Giang thích hoa hồng và ngày đặc biệt). Có thể thấy vào kỉ niệm ngày đặc biệt, Matt Liu đã chiều chuộng Hương Giang hết mực, đặc biệt lựa chọn những gì bạn gái thích.

Tấm ảnh ghi lại khoảnh khắc ý nghĩa ấy còn được chàng CEO Matt Liu đóng khung, cẩn thận để ở vị trí vô cùng trang trọng ở góc làm việc của mình, bên cạnh ảnh công ty và các cúp vinh danh... đủ thấy đối với Matt Liu Hương Giang quan trọng như thế nào.

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ