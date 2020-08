Matt Liu Singapore: Chàng CEO 'Hi em' cùng hàng loạt 'phốt' sau chuyện tình với Hoa hậu Hương Giang

Matt Liu giàu cỡ nào?

Trong tập 14 và cũng là tập đặc biệt của chương trình "Người ấy là ai mùa 3" đã khép lại với cái kết viên mãn cho nàng Hoa hậu Hương Giang và chàng CEO trẻ tuổi Matt Liu . Từ chia sẻ của Hương Giang trong chương trình, nữ ca sĩ từng cảm thấy tự ti về giới tính của mình nên không dám yêu ai. Tuy nhiên, trước sự chân thành của anh chàng người Singapore, cô nàng đã hoàn toàn 'đổ rạp'. Đây là cái kết khiến nhiều người yêu mến và ủng hộ Hương Giang cảm thấy vô cùng vui vẻ và không ngừng chúc phúc cho cặp đôi.

Sau chương trình 'Người ấy là ai", nàng hậu sinh năm 91 còn không ngần ngại đăng tải loạt ảnh tình tứ cùng Matt Liu lên trang cá nhân. Cặp đôi còn liên tục thả thính qua lại bằng những lời lẽ 'ngọt hơn mật' khiến nhiều người... quắn quéo.

Thậm chí, Matt Liu còn 'ra mắt' hội chị em Hoa Dâm Bụt, được các thành viên trong nhóm ủng hộ nhiệt tình khi thường xuyên đăng tải ảnh chụp chung cùng với những lời nhắn gửi vô cùng dễ thương.

Cũng từ đó, Matt Liu trở thành cái tên vô cùng hot trên mạng xã hội , được nhiều người đổ xô đi tìm kiếm thông tin. Không ít người băn khoăn về chàng trai trẻ có thể 'hạ gục' được trái tim của Hoa hậu Hương Giang, rằng Matt Liu là ai và CEO Matt Liu giàu cỡ nào?

Đến khi tìm hiểu, không ít người ngã ngửa bởi thông tin về Matt Liu quả là 'không phải dạng vừa'. Được biết, chàng CEO trẻ là người Singapore và sinh năm 1994, đã sang Việt Nam sinh sống và làm việc được 4 năm và nói tiếng Việt rất giỏi. Matt Liu hiện đang là giám đốc một công ty sản xuất linh kiện đồng thời cũng đang đầu tư dự án khu công nghiệp lớn.

Theo một nguồn đáng tin khác, Matt Liu còn là một nhà đầu tư tài ba khi anh chàng đã đầu tư rất nhiều dự án quốc tế có vốn lên đến 2.000 tỷ đồng. Những chuyến du lịch, công tác ở nhiều quốc gia thường xuyên càng thể hiện cuộc sống giàu có và sang chảnh của anh chàng.

Ngoài sở hữu vẻ ngoài điển trai, Matt Liu còn có gu thời trang cực lịch lãm, khỏe khoắn cùng những thú vui 'đúng chuẩn con nhà giàu'. Anh chàng có niềm đam mêm bất tận với tốc độ và môn thể thao dành cho giới quý tộc là golf.

Matt Liu thường xuyên đăng tải lên trang cá nhân những hình ảnh chụp cùng xế cưng, một trong những chiếc xe nổi bật của anh chính là xe hơi thể thao với ngoại hình hầm hố và bắt mắt. Thời gian rảnh, chàng CEO 9x thường tham gia vào những chuyến đi đường dài với những người anh em chơi xế hộp hoặc tân trang cho xế yêu của mình.

Không chỉ sở hữu bộ siêu xe đắt tiền, Matt Liu còn có bộ sưu tập đồng hồ đắt đỏ đến từ các thương hiệu nổi tiếng. Trong chương trình Người Ấy là ai, CEO Singapore đã khiến nhiều người 'đỏ mắt' khi đeo đồng hồ trị giá 400 triệu.





Liên tục dính vào lùm xùm tình cảm sau 'Người ấy là ai'

Sau chương trình Người ấy là ai, Matt Liu càng được chú ý nhờ câu chuyện tình cảm ngọt ngào với Hương Giang . Nhưng cũng từ đây, anh chàng liên tục vướng phải lùm xùm trên mạng.

Mới đây nhất, anh chàng bị một cô gái đăng đàn "bóc phốt" vì tin nhắn làm phiền cách đây... 1 năm. Đáng chú ý, nội dung tin nhắn chỉ có vỏn vẹn 2 chữ: "Hi em" (Chào em) được gửi qua một ứng dụng hẹn hò.

Chỉ với tin nhắn này, Matt Liu đã bị cô gái trên MXH "bóc phốt" anh chàng 'gạ tình'. Vụ việc được nhiều người chia sẻ và người bị 'ném đá' lại chính là cô gái kia. Matt Liu không chỉ được cư dân mạng ủng hộ mà còn được Hương Giang và hội chị em bảo vệ hết mình.

Khi vụ 'Hi em' còn chưa lắng xuống, Matt Liu lại tiếp tục dính phốt liên quan đến người yêu cũ. Theo thông tin từ Trí thức trẻ, CEO người Singapore Matt Liu cùng bạn gái (M.T) đã trải qua 4 năm mặn nồng. Chính M.T là người luôn đứng sau ủng hộ và giúp đỡ Matt Liu xây dựng sự nghiệp và được gia đình công nhận.



Đáng chú ý, M.T khẳng định không có chuyện mình và bạn trai chia tay được 1 năm như Matt Liu đã chia sẻ trong 'Người ấy là ai'. Cô nàng cho biết: "Tôi với Matt có yêu nhau 4 năm, mới chia tay hồi tháng 5" và bổ sung thêm nguyên nhân rằng: "Lúc mình và Matt giận nhau, Matt chở bạn gái khác đi Phan Thiết".

Cũng theo M.T, mẹ ruột Matt Liu từng nhiều lần đăng ảnh con trai và M.T trên trang cá nhân, trong đó có ảnh cô nàng gặp gỡ thân mật với gia đình bạn trai hồi Tết Nguyên đán 2020.



Nếu như lời M.T nói là thật thì chứng tỏ, Matt Liu đã lên chương trình hẹn hò chỉ chưa đầy 1 tháng sau khi chia tay bạn gái cũ. Nguyên nhân bởi, Matt Liu tham gia chương trình Người ấy là ai số 13-14 mùa 3 được quay vào khoảng ngày 9/6, và đến 21/6 cặp đôi đã cùng đi chơi với nhóm Hoa Dâm Bụt.

Hiện tại, vụ việc này vẫn đang chờ người trong cuộc lên tiếng.



