Chịu chơi như Matt Liu: Chỉ cần nàng thích là 'nhích' luôn xe tiền tỷ làm quà tặng

Thời điểm hiện tại, Matt Liu - Hương Giang chính cặp đôi được chú ý và chúc phúc nhiều nhát. Cặp đôi nên duyên sau chương trình Người Ấy Là Ai. Kể từ đó, chuyện tình của chàng CEO trẻ 9x cùng nàng hậu chuyển giới luôn được nhiều người chú ý, khen ngợi về độ 'xứng đôi vừa lứa'. Sau nhiều sóng gió, cả 2 vẫn quyết định gắn bó bên nhau và ngày càng ngọt ngào khiến nhiều chị em phải ghen tị.



Có thể thấy, từ ngày công khai hẹn hò với Hương Giang và gia nhập hội 'follow chỉ mình em', Matt Liu rất chăm chỉ thả tim ảnh, bài đăng của bạn gái, tranh thủ khoe người yêu mọi lúc mọi nơi.

Matt Liu và Hương Giang cùng đi đánh golf

Sau khi kỷ niệm 2 tháng bên nhau đầy lãng mạn, Hương Giang - Matt Liu lại khiến dân tình xôn xao khi tay trong tay đi đánh golf đầy tình cảm. Chưa dừng lại ở đó, trong một bức hình Matt Liu đăng tải để khoe góc làm việc của mình trong công ty riêng, dân tình dễ dàng soi được bức ảnh chụp trong ngày kỷ niệm 2 tháng yêu nhau với Hương Giang được anh chàng sinh năm 1994 trân trọng để ngay phía sau.

Hay mới đây nhất, cặp đôi trai tài gái sắc lại xuất hiện trong bữa tiệc sinh nhật của người chị thân thiết với Matt Liu. Tuy nhiên, tất cả đều chưa là gì so với món quà mà chàng CEO 9x dành tặng bạn gái đang được mọi người chia sẻ rầm rộ trên MXH.

Món quà Matt Liu dành tặng cho bạn gái

Hương Giang chụp ảnh xinh đẹp bên xế sang

Theo như hình ảnh rò rỉ trên mạng, Matt Liu tươi cười chụp ảnh bên xế sang có gắn tên bạn gái là Hoa hậu Hương Giang nhằm khẳng định rõ chủ của chiếc xe này là ai. Chiếc xe này có màu đỏ, rất thích hợp các cô gái. Nhiều người còn săm soi được món quà của Matt Liu chính là chiếc xe Maserati có giá khoảng hơn 5 tỷ đồng.

Dù thời gian hẹn hò mới chỉ tính bằng tháng, thế nhưng CEO trẻ đã không ngần ngại tặng quà khủng cho Hương Giang, đủ thấy anh chàng chịu chơi và chiều bạn gái như thế nào. Không những thế, trong ảnh chụp cùng xe tiền tỉ, Matt Liu còn diện áo Hương Giang vừa tặng trước đó, đủ thấy anh chàng coi trọng bạn gái ra sao.

T rong ảnh chụp cùng xe tiền tỉ, Matt Liu còn diện áo Hương Giang vừa tặng trước đó

Matt Liu quả không hổ danh là 'bạn trai nhà người ta', vừa đẹp trai, tài giỏi lại yêu chiều như thế, đúng là nhất Hương Giang rồi!



