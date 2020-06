Mẫu sandal hot nhất hè vì cực 'hack' dáng lại tinh tế, cả Hà Tăng lẫn Hà Hồ đều mê mệt

Một mùa hè nữa lại về, và chị em lại chứng kiến sự lên ngôi của một loạt món đồ thời trang sành điệu. Bên cạnh váy hoa cúc là kiểu váy được các nàng sành điệu lăng xê nhiệt tình, thì sandal mũi vuông cao gót cũng là siêu phẩm khác đang gây sốt khắp mọi mặt trận.

Thực tế, kiểu sandal này không quá xa lạ với chị em, nhưng đến tận Hè năm nay chúng mới bùng nổ và trở thành một siêu phẩm 'hot hit' được các nàng sành điệu khắp châu Á sử dụng. Sandal mũi vuông có ưu điểm là đơn giản nhưng trang nhã, phù hợp với nhiều kiểu trang phục từ công sở tới casual, đi chơi.

Do thiết kế bản to và hở ngón, loại scandal mũi vuông này rát thoáng chân và giúp người diện tăng được vài phân chiều cao, chưa kể nếu chọn màu be hay kem thì có thể tạo hiệu ứng chân dài nuột nà. Đây là một item vô cùng dễ tính, rất dễ phối đồ mà vẫn đem lại phong thái trendy, thanh lịch.

Nếu đang đi làm, bạn có thể lên set đồ thanh lịch như phối với áo sơ mi và quần ống rộng, hay váy liền hoa dáng midi. Sandal này cũng rất hợp với thời trang đường phố như đi cùng áo sơ mi và quần short hay quần jeans, vừa mát mẻ vừa thời thượng.

Bạn cũng có thể biến tấu mà vẫn hợp thời bằng cách chọn sandal mũi vuông xỏ ngón hoặc buộc dây, cũng là 2 items hot nhất nhì hè 2020. Lướt qua Instagram của bất kì gái Hàn sành điệu nào, bạn cũng có thể bắt gặp kiểu giày này được phối hợp với những set đồ thời bắt mắt. Những đôi giày với tông màu cơ bản như đen, trắng, be... được hội sành sỏi mê diện hơn cả, trong đó hot nhất phải là phiên bản xỏ ngón mũi vuông màu trắng được các nàng mê mệt.

Ngay cả loạt sao Việt sành điệu cũng bị kiểu giày mũi vuông này đốn tim. Một trong những người lăng xê mốt giày này đầu tiên chính là Hà Hồ khi cô mạnh tay tậu rất nhiều kiểu guốc mũi vuông từ các hãng khác nhau. Sở hữu đôi chân dài miên man, người đẹp vẫn ưa diện guốc mũi vuông màu nude để hack chân. Chị đại Thanh Hằng hay người mẫu Minh Triệu cũng không nằm ngoài xu hướng, chứng tỏ độ sành điệu khi chọn cho mình kiểu guốc mũi vuông đen dễ phối đồ.

Thậm chí ngay cả Hà Tăng , người thường chuộng style bình dân, thanh lịch cũng mê mẩn loại guốc mũi vuông này. Trong một sự kiện gần đây, ngọc nữ đã chọn diện một bộ dầm trắng trang nhã và phối cùng đôi guốc mũi vuông độc đáo Stretch Pumps từ nhà mốt Bottega Veneta. Đây là kiểu giày đang làm mưa làm gió giới thời trang thế giới sau khi vừa ra mắt trong BST Xuân/Hè 2020 mới đây.

Bởi vậy, những cô nàng trendy nên sắm ngay cho mình một đôi guốc hoặc dép mũi vuông ngay thôi, đảm bản sẽ được khen ngợi sành điệu, thời thượng nguyên hè. Nếu không quá giỏi ở khoản phối đồ thì thì bạn chỉ cần nhắm đến những item màu sắc trung tính như trắng/đen là có thể thỏa sức mix với đủ kiểu quần áo rồi.

