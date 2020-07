Mâu thuẫn trong lúc hát karaoke bằng loa kẹo kéo, hai người bị đâm trọng thương

Phạm Văn Quốc (25 tuổi, quê Cần Thơ) đã bị công an TP Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương ) tạm giữ và điều tra vì hành vi cố ý gây thương tích rồi bỏ trốn.

Tối ngày 15/7 vào hồi 18h, Quốc cùng bạn gái và hai người bạn có ghé một quán nhậu tại địa chỉ phường Phú Mỹ (TP Thủ Dầu Một). Trong thời gian tại quán, Quốc thấy có người bán hàng rong đẩy loa kẹo kéo đi qua và có xin hát một bài.

Hung thủ Phạm Văn Quốc đang bị tạm giữ và điều tra.

Người đàn ông tên Mai Chí Phương (35 tuổi, quê Hậu Giang) cũng là khách trong quán nhậu nói trên. Khi thấy tiếng hát quá lớn, ông Phương đã có hành động xoay loa về hướng khác. Hành động tưởng chừng vô hại này lại là ngòi nổ khiến anh Quốc và ông Phương xảy ra mâu thuẫn. Lời qua tiếng lại, từ tranh cãi đã dẫn tới hành vi xô xát, đánh nhau giữa hai bên.

Trong lúc xô xát, Quốc đã dùng kéo đâm ông Phương và một người khác bị thương rồi bỏ chạy.

Tại hiện trường, hai người bị đâm trọng thương đã được kịp thời đưa đi cấp cứu. Phạm Văn Quốc bị cảnh sát truy bắt và xét xử.

Trong kỳ họp thứ 20 HĐND TPHCM khóa IX, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu đã nêu lên bức xúc của đông đảo cử tri thành phố về tình trạng hát karaoke, ca nhạc bằng loa thùng di động, gây ồn ào, mất trật tự tại các khu dân cư. Tình trạng này diễn ra đặc biệt nghiêm trọng tại những tụ điểm tập trung nhiều hàng quán ven đường. Đa số người dân TPHCM ủng hộ quyết định chấm dứt tình trạng này.

Tình trạng hát karaoke dạo gây ra nhiều bức xúc.

Theo Nghị định 167/2013/NĐ-CP, nếu hát karaoke làm ồn ào, huyên náo tại khu dân cư, nơi công cộng trong khoảng thời gian từ 22h hôm trước đến 6h sáng hôm sau sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền 100.000-300.000 đồng đối với cá nhân vi phạm (phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền 200.000-600.000 đồng nếu tổ chức vi phạm).

Your browser does not support HTML5 video.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ