Mâu thuẫn tình cảm với vợ cũ, gã trai mua xăng đốt nhà bố mẹ vợ để... cảnh cáo

Trưa ngày 12/6, Công an TP Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh ) nhận được tin báo vụ phóng hỏa đốt nhà trên địa bàn TP. Ngay lập tức cơ quan chức năng đã tổ chức lực lượng cứu hỏa, điều tra vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h20 cùng ngày, đối tượng Nguyễn Thanh Hải (SN 1986, trú tại phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh) đã mua xăng tới nhà bà Trần Thị Hạnh (SN 1964, trú tại số 08, ngõ 17, đường Nguyễn Huy Tự, phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh). Sau khi tưới xăng vào nhà đối tượng này đã châm lửa đốt, gây thiệt hại toàn bộ phòng khách tầng 1.



Sau khi gây án, Hải nhanh chóng bỏ về nhà riêng ở số 12 ngõ 3, đường Xuân Diệu, TP Hà Tĩnh ôm hung khí cố thủ trong nhà.

Hiện trường vụ phóng hỏa cảnh cáo

Đến khoảng 11h50 cùng ngày, Công an TP Hà Tĩnh đã bắt giữ được đối tượng Hải khi đang ôm hung khí cố thủ trong nhà. Ngay khi bắt giữ được nghi phạm, Công an áp giải đối tượng về trụ sở làm việc.

Tại đây Hải khai có mâu thuẫn tình cảm với vợ cũ là chị Phạm Thùy Dung (con gái bà Hạnh) nên đã nảy sinh ý định phóng hỏa đốt nhà để cảnh cáo. Sau khi gây án xong sợ hãi nên bỏ về nhà ôm hung khí cố thủ.

Hải bị bắt sau vài giờ phóng hỏa đốt nhà bố mẹ vợ

Theo cơ quan điều tra, vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản. Song rất may không nguy hiểm cho tính mạng các thành viên trong gia đình

Hiện vụ việc đang được Công an TP Hà Tĩnh điều tra, lập hồ sơ để xử lý theo đúng quy định Pháp luật

