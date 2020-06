Mâu thuẫn trên mạng, nữ sinh lớp 6 bị 'đàn chị' cùng trường thay nhau đánh đập

Qua xác minh, nhà trường cho biết nguyên nhân dẫn đến tình trạng nữ sinh lớp 6 bị hai nữ sinh lớp 8 đánh đập là do mâu thuẫn trên mạng.

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip 3 phút quay lại cảnh 1 nữ sinh bị học sinh cùng trường bạo hành dã man khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Theo nội dung video, nữ sinh mặc đồng phục và đeo khăn quàng đỏ bị 2 nữ sinh mặc áo vàng và áo đen thay nhau đánh đập. Vừa giật tóc, dúi đầu bạn học, các nữ sinh này vừa dọa nạt, chửi bới rất dữ dội.

Không dám phản kháng, nữ sinh đeo khăn quàng đỏ chỉ biết lấy tay che mặt và khóc lóc. Đáng chú ý, dựa theo những hình ảnh trong clip có thể thấy, thời điểm xảy ra sự việc có rấ nhiều học sinh khác chứng kiến nhưng không một ai có hành động hay lên tiếng can ngăn mà ngược lại còn nói chuyện và trêu đùa nhau như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Được biết, sự việc xảy ra tại địa bàn huyện Bình Chánh, TP.HCM. Theo thông tin từ Phòng GD&ĐT huyện Bình Chánh, các nữ sinh trong đoạn clip đều đang theo học tại Trường THCS Vĩnh Lộc B (xã Vĩnh Lộc B).

Đại diện nhà trường cho biết, sự việc xảy ra vào hôm 29/5 vừa qua. Do mâu thuẫn trên mạng, 2 nữ sinh lớp 8 đã hẹn nữ sinh lớp 6 ra một địa điểm gần trường nằm trên đường Lại Hùng Cương, xã Vĩnh Lộc B để "giải quyết". Tại đây, nữ sinh lớp 6 đã bị các "đàn chị" đánh đập.

Theo nguồn tin của báo Tổ Quốc, hiện trường Trường THCS Vĩnh Lộc B đã mời phụ huynh của các em học sinh đến trao đổi. Hội đồng kỷ luật nhà trường sẽ họp và thống nhất hình thức kỷ luật với các em học sinh liên quan.

Sự việc một lần nữa khiến dư luận thêm lo ngại về tình trạng bạo lực học đường . Chỉ vì những lý do rất đơn giản các em cũng có thể đánh nhau thay vì cùng ngồi lại để giải quyết.

