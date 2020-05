Mâu thuẫn trong lúc nhậu, con vác dao đuổi chém cha rồi 'tiện tay' đánh luôn cả công an

Trong lúc nhậu say, 2 cha con nảy sinh mâu thuẫn, không làm chủ được bản thân, người con vác dao đuổi chém cha ruột của mình trong đêm.

Mới đây, theo thông tin từ Công an TP Quy Nhơn (Bình Định), đơn vị đã thực hiện lệnh tạm giữ hình sự một đối tượng có hành vi vác dao đuổi chém cha ruột của mình và còn tấn công một cán bộ công an.

Cụ thể, đối tượng bị tạm giữ là Nguyễn Trung Trí (27 tuổi, ngụ phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn).

Chân dung đối tượng nhậu say đuổi chém cha ruột. Ảnh: Báo Giao Thông

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào tối 25/5. Thời điểm trên, Nguyễn Trung Trí tổ chức ăn nhậu tại nhà với một số người, trong đó có cha mình là ông Nguyễn Văn Trung (50 tuổi).

Trong lúc nhậu, hai cha con Trí đã xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Đỉnh điểm, Trí đã cầm dao vừa đuổi chém cha mình, vừa đuổi vừa la hét làm náo loạn cả khu phố.

Sự việc sau đó được người dân báo tin đến Công an phường Trần Quang Diệu, ngay lập tức, lực lượng chức năng đã có mặt giải quyết. Lúc này, Trí có thái độ thách thức, thậm chí, đối tượng còn chửi bới lực lượng chức năng.

Đáng chú ý, trong khi công an đang làm việc, Trí đã lao vào đánh vào mặt, làm một cán bộ công an bị thương.

Sau đó làm việc tại cơ quan công an, Trí khai nhận không kiểm soát được hành vi do có sử dụng bia rượu nên không kiểm soát được hành vi của mình.

Ngày 26/5, Công an TP Quy Nhơn đã tạm giữ hình sự 3 ngày đối với Nguyễn Trung Trí để điều tra về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Ảnh minh họa

Liên quan đến hành vi nhậu say đánh người, vừa qua trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh cũng đã xảy ra sự việc tương tự.

Khoảng 21h tối ngày 18/5 Phan Hưng Hỷ (SN 1981, trú tại tổ dân phố 5, phường Bắc Hồng, TX Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) cùng bạn bè ngồi uống bia tại một quán bia trên địa bàn. Sau khi uống say, đối tượng dùng dao chém liên tiếp vào các bàn nhậu không có người sau đó còn cầm 2 tay 2 dao xông vào trụ sở công an trên địa bàn để gây rối. Tại đây, Hỷ ra tay chém trọng thương một công an viên.

Sau đó Hỷ đã bị khống chế, tạm giữ và khởi tố về hành vi Gây rối trật tự công cộng và Chém người gây thương tích.



Theo Kiều Đỗ/SKCĐ