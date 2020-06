MC Diệu Linh vẫn xinh đẹp tỏa sáng cho đến phút cuối đời và ước nguyện đầy xúc động

Từ trước đến nay, MC Diệu Linh vốn là gương mặt quen thuộc của nhiều chương trình như: Bản tin Thể thao - VTC3, Ngày này năm xưa - HN1, TV Shopping, Giờ kết nối - QPVN, Xổ số kiến thiết miền Bắc - VTC 9, Bóng đá TV của VTV Cab 16...

Diệu Linh sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, từng tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị kinh doanh Tổng hợp - Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội. Sau đó, cô bén duyên với nghề MC và BTV truyền hình. Cơ duyên đến từ một lần tham gia văn nghệ của trường khi Diệu Linh con học năm nhất, thầy giáo - cũng là bình luận viên của Bóng đá TV đã phát hiện ra tiềm năng ở cô học trò nhỏ.

Thời gian đầu vừa đi học vừa đi làm khiến Diệu Linh gặp khá nhiều khó khăn. Càng ngày, cô càng thêm tự tin trước ống kính và thử sức trong nhiều lĩnh vực khác như văn hóa, giải trí, thời trang... trước khi gắn bó với công việc của một MC thể thao.







Thế nhưng, sau 2 năm chống chọi với căn bệnh quái ác, MC Diệu Linh đã qua đời tại Bệnh viện Bạch Mai vào lúc 4h38 ngày 13/6.

Suốt 2 năm qua, cô âm thầm thực hiện theo phác đồ điều trị tại Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Trung ương mà không phải nhập viện nhiều. Cách đây hơn 1 tháng, MC Diệu Linh mới phải nhập viện theo yêu cầu của bác sĩ để xem xét khả năng ghép tủy. Khi nằm viện, cô chia sẻ lên trang cá nhân nghi ngờ việc mình mọc răng, nhưng đây thực chất là dấu hiệu của việc bệnh di căn lên não.

Trước sự ra đi bất ngờ của nữ MC, nhiều đồng nghiệp và bạn bè không khỏi tiếc thương và đau buồn. Ca sĩ Bằng Kiều viết: “Yên nghỉ nhé em” còn MC Tú Linh thì bày tỏ: “Thương quá Linh ơi”.





MC Mai Anh chia sẻ: “Mãi nhớ Linh yêu nhé. Cái hẹn của bọn mình không thực hiện được rồi. An yên nơi thiên đường em gái của chị”. BTV Huyền Trang nhắn nhủ: “Nàng tiên nữ ngao du xuống trần gian rong chơi một đoạn đường giờ về lại với mây trời. Đến lúc đi xa vẫn xinh đẹp, nhẹ nhàng. Linh ngủ ngon nhé”.



Có thời gian dẫn dắt khi nữ MC dẫn chương trình Bữa trưa vui vẻ, MC Quang Minh cũng bất ngờ và đau buồn trước thông tin Diệu Linh qua đời: “Em về với bình yên. Buồn và rất thương em, cô đồng nghiệp xinh xắn, hiền lành và ngoan ngoãn, luôn năng nổ tham gia cùng anh trong mọi hoạt động. Bữa trưa vui vẻ VTV6 cũng mất đi một người dẫn năm nào. Mọi người sẽ rất nhớ em”.

Được biết, tang lễ của MC Diệu Linh sẽ được tổ chức vào sáng 16/6 tại Nhà Tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ hoả táng diễn ra cùng ngày tại Đài Hóa thân Hoàn Vũ. Theo gia đình nữ MC, tang lễ sẽ không nhận hoa viếng mà chuẩn bị sẵn những bông hoa trắng để mọi người đến tiễn đưa cô.



Trước khi qua đời, MC Diệu Linh là một cô gái nhỏ đầy mạnh mẽ, kiên cường khi chia sẻ: “Tôi vẫn luôn là người độc lập, mạnh mẽ từ nhỏ. Và khi đối mặt với bệnh tật tôi càng phải lạc quan, vững vàng hơn nữa vì thật ra đó chính là lựa chọn duy nhất. Tôi học cách suy nghĩ đơn giản, xem nhẹ mọi vấn đề trong cuộc sống, tìm niềm vui trong những điều nhỏ nhặt hàng ngày chứ không suy nghĩ quá xa xôi”.



Có lẽ đây chính là lý do nữ MC chỉ mong khán giả nhớ về mình với những hình ảnh xinh đẹp nhất trong cuộc đời.



Your browser does not support HTML5 video.

Ung thư máu và cách phòng ngừa

Xem thêm: Nhiều người xót xa trước tin MC Diệu Linh qua đời vì ung thư máu ở tuổi 29



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ