MC thể thao Diệu Linh trải lòng về giây phút nhận tin mắc ung thư máu: 'Sao ông trời bất công vậy?'

Mới đây, nữ MC thể thao Diệu Linh của VTVcab đã xác nhận bị ung thư máu giai đoạn 4. Hiện Diệu Linh đang điều trị nội trú tại Viện Huyết học truyền máu trung ương.

Thời gian gần đây, MC Diệu Linh không còn xuất hiện trên các chương trình truyền hình, cô cũng ít cập nhật ảnh lên trang Facebook cá nhân khiến nhiều người hâm mộ lo lắng. Nữ MC cho biết cô không định chia sẻ về bệnh tật vì muốn hình ảnh của mình lúc nào cũng thật xinh đẹp trước khán giả nhưng do nhiều người hỏi thăm, quan tâm nên không thể không nói thật.

Diệu Linh phát hiện mắc căn bệnh ung thứ quái ác cách đây 2 năm, tuy nhiên đến nay mới chỉ có người thân gia đình và cơ quan biết đến bệnh tình của nữ MC.

Trải lòng về giây phút nhận "tin sét đánh", MC thể thao Diệu Linh cho biết từ nhỏ cô vô cùng khoẻ mạnh, chẳng ốm đau bệnh tật gì. Thời điểm trước khi phát hiện bệnh, cô bắt đầu có triệu chứng mẩn ngứa, dị ứng nhưng xong lại thôi. Lúc này Diệu Linh chủ quan nghĩ rằng chỉ là Dị ứng thông thường, cô cũng đi xét nghiệm máu ở một bệnh viên tư nhưng kết quả trả về cho thấy không sao cả.

Sau đó, Diệu Linh bắt đầu bị nổi nhiều hạch ở cổ mà không đau. Thấy không ổn, cô cùng bạn thân đi khám. Lúc này, bác sĩ đề nghị nữ MC xinh đẹp sang Viện Huyết học và truyền máu Trung ương kiểm tra.

"Lúc đó tôi hơi gợn gợn nhưng vẫn lạc quan nghĩ ung thư chắc chừa mình ra. Làm xong các xét nghiệm tại bệnh viện tôi và cô bạn còn đi ăn kem. Tôi rất vui vẻ cho tới khi ăn chưa hết cốc kem thì nhận tin của bác sĩ. Thật sự như trong phim luôn, bác sĩ đã phân tích những thành phần lạ có trong máu của tôi chứ không đi thẳng vào kết luận”, MC Diệu Linh nhớ lại giây phút đón nhận tin dữ.

Cô gái tài năng chia sẻ, khi biết đang mang trong mình căn bệnh quái ác, cả bầu trời như sụp đổ trước mắt cô. Hôm ấy, Diệu Linh và người bạn thân đã đi lang thang cả buổi tối. Cô thầm trách "sao ông Trời bất công với mình vậy". Từ năm 18 tuổi, Diệu Linh đã nỗ lực và làm việc vô cùng chăm chỉ. Cô sớm tự lập, tự kiếm tiền nuôi bản thân mà không dựa dẫm vào cha mẹ. Vậy tại sao số phận cô lại như vậy? Bao câu hỏi trong đầu Diệu Linh và cô đã không thể can đảm nói ra sự thật với cha mẹ mình.

Mấy ngày sau đó, nữ MC thể thao của VTVcab chơi vơi, không biết phải làm thế nào. Qua tìm hiểu, Linh được biết căn bệnh ung thư máu thuộc thể mãn tính của mình sẽ phát triển chậm hơn so với ung thư máu thể cấp tính, nhưng Diệu Linh vẫn không đủ can đảm để nói ra với đấng sinh này. Mãi sau này, cha mẹ của Diệu Linh mới biết chuyện, thông qua người bạn thân của cô.

Vượt qua giai đoạn đầu, MC xinh đẹp bắt đầu lấy lại được cân bằng. Cô giữ tình thần lạc quan, vừa điều trị bệnh, vừa đi làm. Quãng thời gian ra vào bệnh viện của Diệu Linh dày đặc, những lần chọc tuỷ khiến Diệu Linh chỉ muốn ngã quỵ nhưng cô không buông xuôi, vẫn cống hiến, vẫn cố thật xinh đẹp trước ống kính.

Diệu Linh đã từng hóa trị, trải qua 6 lần dùng thuốc nhắm đích. Tiết lộ trên Zing, cô cho biết đã sử dụng thuốc viên - một dạng hóa chất khô của Mỹ có giá khoảng 150 triệu đồng/90 viên. Cô bảo, lúc bị bệnh rồi mới thấy yêu bản thân ghê gớm, chỉ mong bệnh tật sẽ cứ ổn như thế, uống thuốc và sống chung với nó...

Tuy nhiên thời gian gần đây, thuốc không mang lại hiệu quả như ý muốn. Từ đầu tháng 2, cô đã phải nghỉ làm để nhập viện điều trị theo phác đồ mới.

"Sau Tết, tôi luôn cảm thấy mệt mỏi, sốt nhiều ngày không đỡ, sức đề kháng kém, ngất xỉu thường xuyên. Bác sĩ nói lần này phải vào viện và thay phác đồ điều trị".

Nếu phác đồ đáp ứng tốt, Diệu Linh sẽ chưa phải ghép tuỷ. Nhưng ngược lại nếu kết quả không như ý muốn, cô sẽ phải tiến hành ghép tủy theo chỉ định của bác sĩ.

"Nếu cứ tính theo phác đồ như hiện tại, mỗi tháng tôi mất khoảng 200 triệu nữa. Từ ngày đi làm, tôi luôn tích luỹ và chi tiêu hợp lý, phần dành cho du lịch lấy lại sức lao động, phần dành cho tương lai tôi luôn rạch ròi.

Nhưng thực sự 2 năm qua, số tiền tôi có cộng với giúp sức của gia đình mà bệnh thì... Bác sĩ cũng không nói phác đồ điều trị này bao lâu, tôi cũng không biết mình trụ được bao lâu với chi phí như vậy và nếu không đáp ứng, tôi sẽ phải ghép tuỷ”, MC Diệu Linh chia sẻ.

Dù hiện tại vẫn mông lung nhưng Diệu Linh vẫn lạc quan. Trong trương hợp phải ghép tuỷ, nếu gia đình người thân không có ai thích hợp, cô hy vọng rằng sẽ tìm được người hiến tuỷ thích hợp nhờ vào sự giúp sức của cộng đồng.

