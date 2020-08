Dùng từ 'sống ký sinh trùng' để nói về những người bán hàng rong, MC VTV phải lên tiếng xin lỗi

Trên bản tin bản tin Tài chính - kinh doanh phát trên VTV 1 ngày 17/8, BTV Quang Anh đã khiến nhiều người sững sờ khi có lời dẫn như sau: "Dịch COVID-19 đã khiến cho những con phố du lịch hay là chủ yếu phục vụ khách nước ngoài tại TP HCM trở nên tiêu điều. Và khi những con phố không còn sức sống, những gánh hàng rong, vốn được xem là sống ký sinh trùng trên những con phố này sẽ tồn tại ra sao?".

Ngay lập tức, câu nói 'những gánh hàng rong, vốn được xem là sống ký sinh trùng' được chia sẻ rầm rộ trên các trang MXH, nhận được nhiều ý kiến tiêu cực từ khán giả. Không ít người khẳng định, dùng từ "kí sinh trùng" là không phù hợp và quá nặng nề với những người vốn mưu sinh bằng chính sức lao động của mình.

BTV Quang Anh.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, GS.TS Nguyễn Văn Hiệp - Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học cho biết: "Thứ nhất về mặt ngữ pháp, biên tập viên nói 'người gánh hàng rong sống ký sinh trùng trên đường phố' là sai. 'Sống' là động từ, 'ký sinh trùng' là danh từ, nếu nói 'sống như ký sinh trùng' thì được, còn nói 'sống ký sinh trùng' lại thành sai ngữ pháp.

Thứ hai về mặt dùng từ, từ ký sinh trùng trong bản tin này được biên tập viên dùng với cách nói ẩn dụ. Nhưng đáng tiếc họ đã chọn từ không phù hợp. Từ ký sinh trùng còn có nghĩa biểu cảm mang hàm ý tiêu cực. Nói đến một người sống ký sinh vào người khác, ý là chê trách người đó chỉ hưởng thụ, không làm gì".

Ông cũng khẳng định, những người bán hàng rong phải vất vả kiếm sống bằng sức lực của mình thì làm sao có thể nói là họ sống ký sinh được? Điều này sẽ xúc phạm đến những người làm nghề bán hàng rong mưu sinh.

Bên cạnh đó, cư dân mạng cũng vô cùng bức xúc, không hiểu nam MC nghĩ kiểu gì mà dùng từ ngữ như thế cho người lao động bình dân. Trước phản ứng gay gắt của khán giả, BTV Quang Anh đã chính thức xin lỗi trên trang cá nhân của mình:

"Trước tiên tôi muốn gửi lời xin lỗi tới các quý vị khán giả đã theo dõi bản tin Tài chính kinh doanh sáng ngày 17/8/2020 trên kênh VTV 1 và những người bán hàng rong trên đường phố TP. HCM.

Nam BTV xin lỗi trên trang cá nhân.

Trong lúc dẫn bản tin sáng nay về câu chuyện mưu sinh của các gánh hàng rong tại TP. HCM thời dịch COVID-19, do sơ suất, tôi đã đọc nhịu 1 câu dẫn, khiến khán giả xem truyền hình bị hiểu sai nội dung muốn truyền tải, gây ra những sự phản cảm không đáng có.

Đây hoàn toàn là sai sót của cá nhân tôi trong quá trình truyền tải thông tin tới khán giả. Trong khi nội dung của phóng sự là góc nhìn chia sẻ, đồng cảm với những người bán hàng rong vất vả mưu sinh, chứ không có bất kỳ một ý coi thường nào.

Hiện cá nhân tôi đã viết bản tường trình và nhận các hình thức xử lý kỷ luật của cơ quan. Một lần nữa tôi mong nhận được sự lượng thứ của quý vị khán giả".

Sau đó, nam BTV này cũng đã khóa trang cá nhân của mình. Hiện tại, vụ việc vẫn được chia sẻ rầm rộ và thu hút nhiều sự chú ý của cư dân mạng.

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ