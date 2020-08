Mới ngày đầu ra mắt mẹ bạn trai phản đối kịch liệt vì 'Ngực lép làm sao mà đẻ được?'

Tôi và anh yêu nhau từ năm nhất đại học, cùng nhau trải qua 4 năm sinh viên ngọt ngào, hạnh phúc. Đến khi ra trường và có công việc ổn định, chúng tôi bắt đầu dự tính đến chuyện kết hôn. Sau đó, tôi cùng anh đưa nhau về nhà ra mắt.

Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ êm xuôi, mối tình 5 năm của chúng tôi sẽ nhanh chóng đi đến một đám cưới ấm cúng. Thế nhưng, mẹ anh lại nhất quyết phản đối vì lý do không thể ngờ.

Lần đầu tiên tôi về quê anh ra mắt gia đình, cũng coi như là dịp để bố mẹ anh có thể gặp mặt trực tiếp cô con dâu tương lai. gia đình anh vốn là trưởng, anh lại là con trai duy nhất trong nhà nên bà mong mỏi con trai lấy vợ để có cháu bồng bế từ lâu. Vì thế, tôi luôn cẩn thận trong lần đầu gặp mặt này, từ ăn mặc, diện mạo đến quà cáp đều đã được chuẩn bị chu đáo.

Chuyện tình 5 năm của chúng tôi hi vọng sẽ có kết cục đẹp. Ảnh minh họa.





Khi vừa xuống xe, tôi còn chưa kịp tháo mũ bảo hiểm thì bà chạy từ trong nhà đi ra. Tôi còn chưa kịp chào, bà đã nhìn săm soi một lượt từ trên xuống dưới rồi bĩu môi: "Xinh thì có xinh, nhưng ngực lép, mông đùi teo tóp thế kia làm sao mà đẻ được?"

Bà nói oang oang bao người ở đó đều nghe thấy khiến tôi ngượng chín mặt, đứng chôn chân một chỗ. Bạn trai tôi lúng túng cười trừ, nói vài câu chữa cháy rồi dắt tôi đi vào trong nhà. Sau một lúc định thần, tôi cố gắng mỉm cười rồi cùng anh đi vào.

Ai ngờ, suốt cả ngày hôm đó, mẹ anh luôn dửng dưng, lạnh lùng với tôi, đúng kiểu không hề thích tôi chút nào. Khi tôi tõn tè đi về mới biết, bà phản đối con trai lấy tôi vì thân hình tôi không tròn trịa, đẫy đà, ngực lại lép nên khó sinh được con trai. Nghe anh kể mà tôi choáng váng không tin nổi, chẳng lẽ chuyện tình của chúng tôi lại chia tay vì lý do lãng xẹt thế sao?

Mẹ bạn trai không thích tôi chỉ vì ngực lép. Ảnh minh họa.

Tôi về thành phố liền vùi đầu vào công việc, còn anh thì bị mẹ giữ lại cả tuần mới cho lên. Có lẽ bà đang muốn thuyết phục anh bỏ người yêu, tìm một người mới đúng theo ý của bà. Tôi cảm thấy vô cùng chua xót, tại sao cùng là phụ nữ với nhau mà bà lại cay nghiệt với tôi như thế?

Không biết liệu anh có mạnh mẽ trong việc thuyết phục và tác động đến mẹ hay không? Nếu mẹ một mực muốn chấm dứt mối quan hệ này, liệu anh có nghe theo không? Dù thế nào đi chăng nữa thì hiện tại, mọi kế hoạch của chúng tôi đã phải hoãn lại. Hi vọng mọi chuyện sẽ tiến triển theo hướng tích cực hơn, chuyện tình của chúng tôi sẽ hái được quả ngọt.

