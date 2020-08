Biết tin mang thai mẹ bạn trai xéo xắt 'ngu thì chết', một năm sau bà quỳ xuống xin tôi tha thứ

Dù đã một năm trôi qua, tôi vẫn không thể quên được cảm giác đau đớn, nhục nhã khi bị mẹ bạn trai sỉ nhục. Dù khi ấy, bà chỉ dùng 3 chữ ngắn ngủi, thế nhưng đó là nhát dao đau nhất mà tôi phải hứng chịu hơn 20 năm qua.

Thời điểm ấy, tôi mới ra trường còn chưa có công ăn việc làm. Quê tôi tỉnh lẻ, còn anh là trai thành phố có điều kiện. Thế nhưng hơn 1 năm yêu nhau, tôi chưa hề đòi hỏi anh phải mua cho tôi cái gì, ăn uống cũng toàn đồ bình dân và tôi cũng thường xuyên góp tiền khi đi ăn cùng anh. Tuy nhiên, trong mắt người khác, đặc biệt là gia đình , bố mẹ anh, tôi vẫn bị coi thường, bị cho là 'đũa mốc đòi trèo cao'.

Khi biết tin mang thai , tôi vừa mừng vừa lo, mừng vì bé con là kết tinh tình yêu của 2 chúng tôi, lo vì với thái độ của mẹ anh, chẳng biết chúng tôi có thể tổ chức đám cưới được hay không. Và điều bất an trong lòng tôi đã trở thành sự thật. Khi anh mừng rỡ về khoe tin với mẹ, bà kiên quyết không chấp nhận tôi. Thậm chí, khi anh muốn để tôi và bà gặp gỡ, bà liền gạt phắt đi và nói 'không rảnh'.

Cuối cùng, tôi đành phải gọi điện cho mẹ anh. Tuy nhiên, khi vừa nghe thấy giọng tôi, bà liền cúp máy. Sau đó, bà nhắn cho tôi một tin, bên trong ghi 'Ngu thì chết'. Những chữ ấy có sức công phá khủng khiếp khiến tôi chỉ muốn ngã quỵ. Tôi biết, tôi và anh sẽ chẳng thể đi đến đâu được nữa, vì vậy tôi quyết định sẽ làm một bà mẹ đơn thân.

Anh cũng lựa chọn mẹ mình, bỏ rơi mẹ con tôi, không hỏi han lấy một lời. Vì quá uất ức, tôi cắt đứt mọi liên hệ với anh và về quê sinh con một mình. Cũng may, bố mẹ tôi thương con gái, sẵn sàng bên cạnh tôi những khi yếu đuối nhất.

Một năm trôi qua, khi con tôi đã được 5 tháng thì bà bất ngờ xuất hiện. Con trai tôi đã cứng cáp, càng lớn càng giống anh như đúc. Nhìn thằng bé, bà bất ngờ khóc nấc lên rồi quỳ xuống xin tôi tha thứ.

Tôi hoảng hốt vội đỡ bà dậy, hỏi lý do tại sao bà lại tìm tới tận đây. Nghe bà nói mà tôi ngây ngẩn cả người. Bà nói anh đang bệnh nguy kịch, thời gian sống chỉ còn tính bằng ngày bằng tháng. Bà nài nỉ xin tôi đưa con về gặp anh, để bà có thể nhận cháu vì thằng bé là máu mủ duy nhất mà anh có.

Tôi chỉ biết im lặng, không hiểu trong lòng mình là cảm giác gì. Thấy tôi như thế, bà lại quỳ sụp xuống rồi van xin. Tôi vội bật dậy, dù bác ấy đối xử với tôi không được tốt nhưng làm sao tôi dám nhận cái quỳ này.

Sau một lúc trấn an, bà mới chịu trở về trước. Tôi ngồi sụp xuống ghế, dù chẳng còn tình cũng còn nghĩa sau những gì chúng tôi đã trải qua. Không biết bây giờ, tôi phải làm sao?

