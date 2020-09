Bầu 8 tháng vẫn đi giày 10cm dự sự kiện, đại diện Đông Nhi nói gì?

Vốn là mẹ bầu hot nhất nhì showbiz Việt nên mọi nhất cử nhất động của Đông Nhi luôn được dân tình để ý. Tối 13/9 vừa qua, Đông Nhi đã trở thành khách mời đặc biệt trong đêm nhạc Noo's Chill Night của Noo Phước Thịnh tại TP.HCM.

Từ khi xuất hiện, nữ ca sĩ đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Mẹ bầu 8 tháng lựa chọn chiếc váy cúp ngực màu trắng, dáng xòe và không chiết eo để giấu đi bụng bầu. Dù đã sắp sinh, Đông Nhi vẫn giữ được nhan sắc mặn mà, xinh đẹp khi khuôn mặt không có dấu hiệu sưng phù, tay chân vẫn thon thả như xưa.

Tối 13/9 vừa qua, Đông Nhi đã trở thành khách mời đặc biệt trong đêm nhạc Noo's Chill Night của Noo Phước Thịnh tại TP.HCM

Thế nhưng, điều đáng chú ý đó là bà xã Ông Cao Thắng đã chọn giày cao gót 10cm để kết hợp cùng bộ váy. Điều này khiến nhiều fan lo lắng và cho rằng, việc nữ ca sĩ 32 tuổi đo giày cao gần sát ngày sinh là vô cùng nguy hiểm.





Trước những phản ứng trái chiều của CĐM, quản lý của Đông Nhi đã lên tiếng và khẳng định, việc cô đi giày cao gót không gây nguy hiểm cho Sức Khỏe của cả 2 mẹ con.

Bà xã Ông Cao Thắng đã chọn giày cao gót 10cm để kết hợp cùng bộ váy

Cụ thể, trả lời trên Zing, người này cho biết: "Đông Nhi chăm chỉ tập thể dục và yoga từ xưa, đến khi mang bầu vẫn tập nên có cơ thể dẻo dai, khỏe mạnh. Hơn nữa, Đông Nhi cũng xem nhiều video, chương trình về phụ nữ mang thai của nước ngoài để biết việc gì nên và không nên làm".

Quản lý giọng ca Bad Boy còn bổ sung, Đông Nhi không bị ốm nghén, sức khỏe rất tốt và tinh thần thoải mái. Cô luôn ý thức về sức khỏe của mình nên biết làm gì hay không làm gì. Dù sao, nữ ca sĩ cũng rất cảm ơn sự quan tâm của mọi người.

Đông Nhi chăm chỉ tập thể dục và yoga

Ngoài ra, đại diện của Đông Nhi còn tiết lộ thêm bí quyết khiến nhan sắc ngày càng thăng hạng của nữ ca sĩ: "Hai vợ chồng Đông Nhi đã nghiên cứu rất kĩ về việc chăm sóc bà bầu, em bé..., đặc biệt là tài liệu của nước ngoài. Đó là lý do vì sao ở thời điểm này Đông Nhi được khen là ngày càng nhuận sắc, thoải mái đi lại và làm việc có chọn lọc".

Vợ chồng Đông Nhi - Ông Cao Thắng sẽ chính thức chào đón con đầu lòng vào khoảng giữa tháng 10/2020.

Khi đang ở tháng thứ 5 thai kỳ, Đông Nhi cũng đi giày cao thể hiện các ca khúc Người từng nói, Khi con là mẹ và Bad Boy với vũ đạo mạnh mẽ

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên Đông Nhi nhận về phản ứng trái chiều khi đi giày cao gót . Khi đang ở tháng thứ 5 thai kỳ, Đông Nhi cũng đi giày cao thể hiện các ca khúc Người từng nói, Khi con là mẹ và Bad Boy với vũ đạo mạnh mẽ.

Your browser does not support HTML5 video.

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ