Mẹ bầu Gigi Hadid tung bộ ảnh diện đồ Chanel khoe thân táo bạo

Từng là một siêu mẫu làm khuynh đảo các sàn diễn thời trang thế giới, Gigi Hadid đã không còn xa lạ với giới yêu thời trang toàn cầu với gương mặt không góc chết và số đo cơ thể hoàn hảo. Kể từ tin vui mang thai, cô nàng siêu mẫu đã tạm biệt hẳn ánh đèn sân khấu lui về "ở ẩn", dành hết thời gian cho gia đình, ông xã và tổ ấm nhỏ. Điều này không chỉ được Gigi áp dụng trong cuộc sống cá nhân đời thường mà nhìn vào những trang mạng xã hội như Instagram hay Facebook của cô nàng cũng có thể dễ thấy tâm huyết của Gigi dành cho gia đình lúc này lớn hơn tất thảy mọi thứ.

Những hình ảnh vô cùng gợi cảm của mẹ bầu Gigi Hadid.

Bức ảnh thời trang gần nhất Gigi đăng lên mạng xã hội Instagram là một bộ ảnh cho chiến dịch của Chanel vào ngày 1/7. Với tàn suất đăng ảnh hàng ngày hàng tuần liên quan tới vô số sự kiện thời trang lớn nhỏ cô tham gia từ trước nay đây quả là một sự thay đổi đáng kinh ngạc. Thay vào đó, trang cá nhân của siêu mẫu 25 tuổi ngập trong những bức ảnh gia đình hạnh phúc, những tác phẩm nghệ thuật mà cô thấy tâm đắc và những chiến dịch đấu tranh vì cộng đồng mà cô quan tâm.

Khoảnh khắc Gigi Hadid khoe vòng 1 nóng bỏng.

Phải tới ngày 3/8 mới đây, Gigi Hadid mới hé lộ những bức hình gây sốc khiến fan không khỏi "mắt chữ A mồm chữ A" vì mức độ chịu chơi của mẹ bầu. Bộ ảnh này đã được chụp từ tháng 12 năm 2019 tại Paris nước Pháp nhưng phải tới bây giờ Gigi Hadid mới chịu "nhá hàng" cho fan được mãn nhãn. Gigi diện nguyên cây Chanel với quần dáng tam giác cạp cao kết hợp với dây quai chun rất retro, rất "Pháp". Buổi chụp hình lấy bối cảnh phòng khách sạn với đèn chùm cỡ lớn và rèm rủ khiến người xem không liên tưởng tới những bộ phim kinh điển những năm 1960s.

Bối cảnh một khách sạn tại Paris với phong cách retro.

Vẫn là phong cách hoài cổ nhưng với mái tóc tém cá tính nhuộm đen và bối cảnh những mái nhà nhấp nhô ở thành phố Paris, Gigi Hadid như hóa thành một cô nàng châu Âu ngổ ngáo cá tính và có chút nổi loạn. Đây là hình ảnh không thường thấy Gigi bởi fan vốn đã quen mắt với một siêu mẫu có mái tóc vàng dài thướt tha và phong cách cực sang chảnh không ai có thể sao chép.

Phong cách nổi loạn mới lạ của Gigi Hadid.

Bộ ảnh đưa người xem vào một chuyến khám phá Chanel, thương hiệu thời trang cao cấp có tầm ảnh hưởng nhất nhì thế giới và phô diễn những tác phẩm phi thường của thương hiệu này. Chaos London đã thực hiện 13 bộ trang bìa kết hợp với những cái tên đình đám như Margaret Qualley, Adut Akech, Lila Moss, Kendall Jenner, Imaan Hammam, Bella Hadid để độc giả thoải mái lựa chọn.

Paris hiện ra thật đẹp và tráng lệ trong những tấm hình của tạp chí ảnh Chaos London.

Một cuốn tạp chí ảnh của Chaos London sẽ có 200 trang và có thể tháo rời để sử dụng như một chiếc poster. Phiên bản có ảnh bìa siêu mẫu Gigi Hadid hiện đã bán hết (sold out) toàn bộ đủ thấy sức hút của mẹ bầu Gigi Hadid "khủng" cỡ nào.

Hiện tạp chí ảnh bìa Gigi Hadid đã bán hết toàn bộ.

Làng mẫu thời trang thế giới vẫn đang rất mong chờ sự trở lại của Gigi Hadid.

