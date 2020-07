Sắp lên bàn mổ sinh con, vợ sốc nặng phát hiện chồng vẫn lưu giữ ảnh và clip ân ái với người cũ

Trong chuyện tình cảm, bạn thân khác giới và người yêu cũ là 2 đối tượng mà chị em phụ nữ không hề thích chút nào. Trong đó, người yêu cũ nhiều khi còn là nguyên nhân khiến nhiều cặp đôi chia tay, gia đình tan nát.

Mới đây, tâm sự của một người vợ trẻ khiến mạng xã hội xôn xao và thi nhau chia sẻ. Câu chuyện của cô khiến nhiều người xót xa, đồng tình khi đang mang bầu sắp đẻ lại phát hiện ra chồng vẫn còn lưu ảnh và clip của người yêu cũ

Cụ thể, nguyên văn dòng chia sẻ như sau: "Trước khi cưới, chồng mình từng yêu một người con gái khác trong khoảng thời gian khá dài. Sau khi 2 người chia tay, anh và mình yêu nhau rồi đi đến kết hôn. Cuộc hôn nhân của chúng mình rất suôn sẻ và vui vẻ; mình cũng luôn tin và tự tin rằng chồng rất yêu thương vợ, nhất là khi chúng mình chuẩn bị đón chào thiên thần nhỏ thứ 2..."

Tuy nhiên, khi đang mang bầu 7 tháng người vợ tình cờ phát hiện trong máy tính chồng vẫn còn lưu rất nhiều ảnh chụp cùng người yêu cũ. Khi vợ nói thẳng rằng bản thân rất khó chịu, người chồng liền giải thích là những hình ảnh đó đã từ quá lâu, anh không động đến nên đã quên và cũng hứa sẽ xóa đi.

Chính điều này đã khiến người vợ nhanh chóng quên đi và tiếp tục chìm đắm trong hạnh phúc. Tuy nhiên, mọi chuyện không hề đơn giản như người mẹ trẻ vẫn nghĩ, cuộc sống không phải lúc nào cũng toàn màu hồng, bên trong là sự thật phũ phàng đang chờ đợi người trong cuộc phát hiện ra.

"Trước khi sinh một tuần, mình xin nghỉ để ở nhà chuẩn bị. Rảnh rỗi nên mình lấy máy tính chồng ra lướt web chơi. Ma xui quỷ khiến thế nào, mình nhớ lại chuyện cũ cách đây 2 tháng nên muốn kiểm tra xem anh có xóa hình thật không. Quá bất ngờ, anh không lưu ở folder đó nữa mà chuyển sang lưu ở folder khác kín đáo hơn.

Thậm chí, dung lượng số ảnh đó còn tăng gấp đôi, bên trong còn có cả các clip nóng của anh với người đó. Thì ra anh không hề xóa mà chỉ gom lại ảnh và clip ở tất cả mọi chỗ vào một mối rồi giấu đi", cô nàng tiếp tục.

Điều này đã khiến cô nghẹn lại, không biết phải lừa dối bản thân thế nào để bào chữa cho chồng. Người vợ xót xa: "Anh yêu vợ nhưng một hai cố tình giữ lại ảnh clip ân ái với người yêu cũ để làm gì? Bạn nào cũng là đàn ông xin nói cho mình biết, khi làm như vậy thì họ nghĩ gì không? Nếu bạn gái/vợ các bạn cũng làm vậy thì các bạn sẽ cảm thấy sao?

Mình chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình lại rơi vào tình huống này. Mình không cần ai đó chỉ cho mình cần làm gì, điều mình cần chỉ là trải lòng cho nhẹ bớt đi. Mình chỉ thấy đau, thực sự! Có lẽ sau chừng ấy năm trời dài đằng đẵng anh vẫn yêu vẫn nhớ người ấy và mình nên rút lui. Mình chỉ thương con mình còn chưa ra đời..."

Câu chuyện này khiến nhiều người, đặc biệt là chị em phụ nữ vô cùng đồng cảm. Trong hôn nhân, điều quan trọng nhất là đối xử chân thành, không giấu giếm nhau bất kỳ chuyện gì. Nếu còn nặng lòng với người cũ, tốt nhất đừng tiến đến mội mối quan hệ mới bởi nó chỉ khiến người khác tổn thương mà thôi.

