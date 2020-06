Đi chợ tiêu quá 50 nghìn, mẹ chồng đay nghiến nói tôi dấu diếm vụng trộm cho nhà ngoại

Vì anh là con trai duy nhất trong nhà, bố thì mất sớm nên tôi cũng xác định việc phải sống chung với mẹ chồng sau kết hôn. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ ngờ tới mọi chuyện có thể tồi tệ như thế.



Cưới nhau xong, tôi vẫn tiếp tục đi học. Tất nhiên, toàn bộ tiền ăn học của tôi đều do chồng chi trả. Đây chính là nguyên nhân khiến mẹ chồng không hài lòng và thường xuyên soi mói tôi. Nhiều lần, chính tai tôi nghe thấy bà phàn nàn tôi là loại "ăn bám", cưới về không giúp ích được gì mà phải nuôi bá cô. Những lúc như thế, tôi buồn lắm chỉ biết nuốt nước mắt vào trong.

Ảnh minh họa.



Do đang bầu bí, tôi luôn cố gắng suy nghĩ lạc quan, cố gắng theo học nốt vài tháng để lấy tấm bằng đại học. Dù mẹ chồng khó tính nhưng bù lại, chồng tôi rất yêu thương, quan tâm vợ.



Ra trường được 2 tháng thì tôi sinh con. 6 tháng sau, tôi muốn đi làm nhưng ngặt nỗi con không có ai trông. Ông bà ngoại ở xa, lên đây cũng không tiện, bà nội thì kêu yếu không trông nổi cháu mà nếu thuê giúp việc tiền lương quá tốn kém. Nghe lời chồng, tôi ở nhà chăm con đến khi cứng cáp một chút, gửi được nhà trẻ thì tìm việc làm.



Tuy nhiên, cho đến bây giờ, điều khiến tôi hối hận nhất chính là quyết định ở nhà trông con và không đi làm. Chính điều này khiến mẹ chồng càng thêm "chướng mắt" tôi. Bà chê tôi đủ đường, bêu rếu tôi hết làng trên xóm dưới. Rõ ràng bây giờ, cuộc sống của tôi đang phụ thuộc vào đồng lương chồng làm ra, bản thân không làm ra tiền nên trước những lời nói của mẹ chồng, tôi chỉ còn cách tiếp tục nín nhịn.



Thế nhưng, tôi càng nhịn thì bà càng lấn tới. Bà ngày càng khắt khe tôi trong vấn đề tiền bạc. Bà bắt chồng tôi phải đưa tiền chi tiêu cho bà giữ, mỗi lần tôi cần mua gì, dùng gì phải báo trước, bà sẽ đưa cho một khoản và sai tôi như con ở.

Đến một ngày, sự việc vượt quá sức chịu đựng của tôi và tôi không thể nào nín nhịn nổi. Chuyện là hôm đó đi chợ mua đồ ăn, giá cả thực phẩm đều tăng cộng với việc tôi mua thử loại gạo mới nên chi phí bị "đội" lên 50 nghìn đồng.

Ảnh minh họa.

Về đến nhà, bà bù lu bù loa nói tôi tiêu tiền hoang phí, bảo tôi đúng là "không làm nên không biết tiếc tiền", thậm chí còn nghi ngờ tôi dấu tiền cho nhà ngoại, bới móc cả bố mẹ tôi không biết dạy con... Không nhịn nổi nữa, tôi cảm thấy bị xúc phạm nên đã lao vào cãi tay đôi với bà. Tôi biết mẹ chồng không ưa mình từ lúc cưới, vì tôi bầu trước, lại không công ăn việc làm.

Thấy tôi cãi lại, bà gào ầm lên khiến hàng xóm chạy sang. Bà chửi tôi mất dạy, dấu tiền cho bố mẹ đẻ mà còn về cãi mẹ chồng. Tôi chán chường, chẳng muốn thanh minh. Ngay chiều hôm ấy, tôi thu dọn đồ, bế con về nhà ngoại. Sau bao nhiêu ngày tháng, về nhà tôi mới cảm thấy dễ thở hơn một chút.

Tối hôm ấy, chồng nhắn tin, gọi điện nhưng tôi không trả lời. Điều quan trọng bây giờ đối với tôi là cần thời gian để suy nghĩ. Tôi khó xử quá, không biết phải làm sao bây giờ?

